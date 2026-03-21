Tragischer Unfall in Erlangen: 7-jähriger Junge stirbt nach Torsturz bei Sportveranstaltung
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Tragischer Unfall in Erlangen: 7-jähriger Junge stirbt nach Torsturz bei Sportveranstaltung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Erlangen – Bei einer Sportveranstaltung in Erlangen-Bruck kam es am Samstagnachmittag (21.03.2026) zu einem tragischen Unfall, der mit dem Tod eines Kindes endete.

Unfall vor Spielbeginn

Gegen 14:00 Uhr, noch bevor das eigentliche Spiel beginnen konnte, wurde ein 7-jähriger Junge von einem umstürzenden Tor lebensgefährlich verletzt. Trotz schneller medizinischer Hilfe erlag das Kind später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Unfalls zu klären. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen, um den exakten Unfallhergang zu untersuchen.

Psychologische Betreuung vor Ort

Zur psychologischen Betreuung aller anwesenden Personen wurden mehrere Kriseninterventionsteams bereitgestellt, um Betroffene zu unterstützen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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