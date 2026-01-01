Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei verzeichnete insgesamt 338 Einsätze, darunter 28 Ruhestörungen, ebenso viele Sachbeschädigungen, sowie 26 Körperverletzungsdelikte und 17 Verkehrsunfälle. Dennoch konnte die oberfränkische Bevölkerung größtenteils friedlich ins neue Jahr starten. Überschattet wurden die Feierlichkeiten jedoch durch einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Polizeibeamter starb und ein weiterer Beamter sowie ein Unfallbeteiligter schwer verletzt wurden.

Brände und Sachbeschädigungen

Ein Brand ereignete sich in der Ortschaft Dorgendorf, einem Teil von Baunach im Landkreis Bamberg. Gegen 00.50 Uhr geriet dort eine freistehende Scheune in Flammen. Obwohl Anwohner versuchten, das Feuer selbst zu löschen, breitete es sich schnell aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich eindämmen und löschen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

In Sachen Sachbeschädigungen fiel ein junger Mann in Bamberg auf, der mehrere Mülleimer mit illegalen Feuerwerkskörpern zerstörte. Außerdem sprengten Unbekannte in einem Ortsteil von Neustadt bei Coburg gegen 01.15 Uhr einen Zigarettenautomaten und stahlen sowohl Zigaretten als auch Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Schaden der 28 dokumentierten Sachbeschädigungen auf über 100.000 Euro.

Körperverletzungen durch Feuerwerkskörper

In Bamberg verletzte ein stark alkoholisierter 26-jähriger Deutscher gegen 00.30 Uhr eine 58-jährige Frau leicht, als er eine Rakete aus der Hand abfeuerte, die sie am Kopf traf. Zudem wurden gegen 19.45 Uhr vier männliche Syrer im Alter von 19 bis 24 Jahren mit Böllern beworfen. Ein 18-jähriger Syrer konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei erlitten drei Männer leichte Brandverletzungen und ein weiterer zog sich eine Augenverletzung zu, sodass alle vier im Krankenhaus behandelt werden mussten. Insgesamt wurden in Oberfranken 26 Körperverletzungsdelikte angezeigt.

Schwerer Verkehrsunfall überschattet Silvesternacht

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich um 03.00 Uhr auf der B173 zwischen Selbitz und der A9-Anschlussstelle. Polizisten der Inspektion Naila kamen mit ihrem Streifenwagen ins Schleudern und stießen mit einem Geländewagen zusammen. Der Aufprall forderte das Leben des 25-jährigen Beifahrers im Polizeiwagen. Der 20-jährige Fahrer sowie der 42-jährige Lenker des Geländewagens erlitten schwere Verletzungen und mussten gerettet sowie ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt gab es in der Silvesternacht in Oberfranken 17 Verkehrsunfälle mit sechs Verletzten, darunter den verstorbenen Polizeibeamten. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.