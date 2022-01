Tragischer Unglücksfall im Landkreis Eichstätt – Junger Mann verliert beim Zünden eines Böllers Finger

Der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verlief in der Gesamtschau eher ruhig. In Großmehring (Landkreis Eichstätt) kam es allerdings zu einem tragischen Unglücksfall.

Der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verlief in der Gesamtschau mit 265 Einsätzen eher ruhig. Die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Infektionsbestimmungen wurden fast ausnahmslos eingehalten, so dass nur in sehr wenigen Fällen vereinzelt auf die Einhaltung der Abstände hingewiesen werden musste. Die von den Städten und Gemeinden verfügten Böllerverbote wurden beachtet. So rückten die Beamtinnen und Beamten in der Nacht von 2021 auf 2022 vorwiegend wegen Ruhestörungen aus.

In Bezug auf das Abschießen von Pyrotechnik kam es kurz nach Mitternacht zu einem tragischen Unglücksfall. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt/ Großmehring verletzte sich beim Zünden eines Böllers schwer. Durch die Explosion wurden dem jungen Mann ein Finger der linken Hand gänzlich abgetrennt und die vier weiteren schwer verletzt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.