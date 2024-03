Trainer Gavel verlässt Ratiopharm Ulm – Harrelson als Nachfolger verpflichtet

Der deutsche Basketballmeister Ratiopharm Ulm verpflichtet Ty Harrelson als neuen Headcoach. Harrelson tritt damit die Nachfolge von Anton Gavel an, der den Club nach fünf erfolgreichen Jahren zum Ende der Spielzeit verlassen wird. Kontinuität auf der Assistant Coach-Position: Ty McCoy verlängert um weitere zwei Jahre.

Mit Ty Harrelson konnten die Ulmer ihren Wunschkandidaten für die Gavel-Nachfolge verpflichten. Für den 43-jährigen ist es ein bedeutsamer Schritt in seiner Entwicklung als Coach: “Ich bin stolz darauf, der nächste Cheftrainer von Ratiopharm Ulm zu sein. Mein erstes Spiel als Profi habe ich vor 20 Jahren gegen die Ulmer absolviert. Seitdem beobachte ich aus der Ferne die Entwicklung des Clubs, bewundere das Konzept genauso wie seine Erfolge. Ich bedanke mich bei Dr. Thomas Stoll und Thorsten Leibenath für die außergewöhnliche Chance als Cheftrainer hier arbeiten zu dürfen. Bereits all unsere Gespräche waren von einer gemeinsamen Vision getragen, verbunden mit dem außergewöhnlichen Willen und der festen Entschlossenheit in der BBL und im EuroCup erfolgreich zu sein. Ich möchte mich gleichzeitig bei RASTA Vechta für die großartige gemeinsame Zeit bedanken, sowohl für die Chance dort arbeiten zu dürfen als auch für den Erfolg, den wir gemeinsam haben.”

Tyron McCoy bleibt Assistant-Coach

Die Konstante auf der Bank des deutschen Meisters bleibt der zweite Ty: Assistant Coach Tyron McCoy hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird damit die nächsten beiden Spielzeiten mit dem neuen Ulmer Cheftrainer ein Team bilden. Der erfahrene McCoy arbeitet gerade in der sechsten Saison bei ratiopharm ulm und saß vor Anton Gavel bereits neben Thorsten Leibenath und Jaka Lakovic auf der Trainerbank.

Anton Gavel verlässt Ulm Richtung Bamberg

Bereits im Januar hatte ratiopharm ulm Anton Gavel eine Vertragsverlängerung für zwei weitere Jahre angeboten. Ziel war es, den Vertrag noch vor dem Top4 in München unter Dach und Fach zu bekommen. Als sich die Entscheidung in die Länge zog, war den Ulmer Verantwortlichen schnell klar, dass es Konkurrenten im Kampf um den Meistertrainer geben musste – das Rennen machten die Bamberg Baskets. Damit kehrt Gavel zu dem Club zurück, mit dem er als Spieler vier Meisterschaften und drei Pokalsiege erringen konnte. Anton verlässt zum Saisonende den OrangeCampus und blickt auf insgesamt fünf Spielzeiten als Coach (drei in der ProB und zwei in der BBL), den sensationellen Triumpf in der Meisterschaft und bergeweise positiven Erinnerungen auf beiden Seiten zurück: „Ich bin Thorsten und den Ulmer Verantwortlichen sehr dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben. Sie hatten den Mut, einen jungen Trainer ohne BBL-Erfahrung als Cheftrainer dieses herausragenden Clubs zu ernennen. Meine Zeit in Ulm hat mir viel gegeben und wir haben diese Saison noch einiges vor. Dennoch ist nun der richtige Moment gekommen, eine Entscheidung für meine Familie zu treffen.“

Ulms Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll zu Gavels Abschied zum Saisonende: „Es hat uns sehr überrascht, dass Anton uns verlässt. Wir haben dann sofort Kontakt zu unseren Wunschkandidaten aufgenommen und sind uns zum Glück sehr schnell mit Ty Harrelson einig geworden. Beide sind junge Trainer mit einer klaren Philosophie und ich bin zuversichtlich, dass Ty, genau wie Anton, sehr gut zu uns passen wird. Vielen Dank Anton Gavel für 5 grandiose Jahre bei uns.”

Ty Harrelsons Weg an die Donau

Der neue Coach Harrelson ist als Spieler in Deutschland (Bayreuth, Langen, Osnabrück), Italien, Finnland, Ungarn und Australien angetreten. Nach seiner aktiven Zeit war er noch drei Jahre Spielertrainer in der australischen SBL. Dann zog es ihn zurück zu seinem College in den USA (Wayland Baptist University), wo er 6 Jahre als Headcoach arbeitete und 2019 Trainer des Jahres wurde. 2016 war er außerdem als Scout für die australische Nationalmannschaft bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei. 2021 ging es zurück nach Deutschland. Zuerst rettete er bei einem Kurzzeitengagement den Traditionsclub Langen vor dem Abstieg aus der Regionalliga. Dann klopfte Rasta Vechta an. Der US-Amerikaner sollte das ambitionierte Team aus der ProA zurück in die BBL führen. Dies gelang mit Bravour: 1. Platz nach der regulären Saison und auch die Playoffs meisterte er mit seinem Team souverän. Von neun Playoffspielen wurden acht gewonnen. Mit dem Aufsteiger sorgte er auch von Beginn an in der BBL für Furore. Nicht nur der spektakuläre Overtime Sieg in der ratiopharm arena sondern auch der Overtime Sieg bei den Bayern in München gehörten bisher zu den Saison Highlights. Wie auch Anton musste Ty Harrelson eine äußerst schwierige Entscheidung treffen – am Ende fiel seine Wahl auf ratiopharm ulm. Ty hat einen 2-Jahres Vertrag unterschrieben und wird – gemeinsam mit seinem Hund – im Juli am OrangeCampus erwartet.