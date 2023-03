Trainerposten im FCA-Nachwuchs für die Saison 2023/24 besetzt:  Kontinuität mit Tobias Strobl und Alexander Frankenberger – Markus Feulner rückt auf 

Der FC Augsburg stellt sich im Nachwuchsbereich personell frühzeitig für die neue Saison auf und hat die Cheftrainer-Stellen von der U23 bis zur U16 besetzt.

Tobias Strobl geht in sein zweites Jahr mit der U23 der Fuggerstädter, die sich noch mitten in der Regionalliga Saison befindet.

Die U19 hat die Spielzeit 2022/23 bereits absolviert und den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest wiederholt gesichert. Auch hier hält der FCA an bewährtem Personal fest: Alexander Frankenberger, der die U19 im Jahr 2022 zur Staffelmeisterschaft und bis ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft geführt hatte, hat seinen Vertrag bei den Rot-Grün-Weißen verlängert. Durch seine mittlerweile über achtjährige Tätigkeit ist Alexander Frankenberger bestens mit dem FCA sowie der Ausbildungsphilosophie vertraut und wird den gemeinsamen Weg auch in Zukunft fortsetzen.

Ex-FCA-Profi Markus Feulner übernimmt die U17

Bei der U17, die 2023/24 ebenfalls wieder in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf Punktejagd geht, kommt es hingegen zu einer Veränderung. Hier wird künftig Markus Feulner verantwortlich sein, der als jetziger Cheftrainer der U16 mit seiner aktuellen Mannschaft den nächsten Schritt geht. Sein Einstieg in das Trainergeschäft ist ein ideales Beispiel dafür, wie der Weg eines ehemaligen Spielers im Trainergeschäft aussehen kann. Denn der Ex-FCA Profi hatte nach seiner Profi-Karriere noch zwei Spielzeiten mit der U23 des FC Augsburg als Spieler absolviert und seine Erfahrungen als Profi an die jungen Spieler weitergegeben. Gleichzeitig sammelte er als U16-Co-Trainer erste Erfahrungen an die Seitenlinie und übernahm nach seinem Karriereende im Sommer 2019 die Rolle des U15-Co Trainers. Von September 2019 bis Juni 2022 fungierte er als Co-Trainer der U19 und trug in dieser Rolle zur Staffelmeisterschaft 2022 bei. Aktuell absolviert Feulner den Lehrgang zur A-Lizenz.

Dafür verlässt nach acht Jahren Andreas Haidl, der die U17 zuletzt trainierte, den FCA. Der 38-Jährige hatte innerhalb seiner Laufbahn bei den Fuggerstädtern verschiedene Trainerposten inne und feierte im Jahr 2016 mit der U15 die Deutsche Futsalmeisterschaft.

Die durch den Aufstieg von Markus Feulner vakant werdende Position des U16-Cheftrainers besetzt der FC Augsburg ebenfalls intern: Moritz Wagner, der die U16 bereits in der Saison 2020/21 betreut hatte und in den vergangenen beiden Jahren Cheftrainer der U14 war, rückt nach oben auf. Der 27-Jährige war selbst für den FCA Nachwuchs am Ball und hatte innerhalb seiner Karriere auch schon den Co-Trainer-Posten in der U17 inne.

„Mit diesen Trainern sind wir im Leistungsbereich sehr gut aufgestellt. Zum einen können wir den eingeschlagenen Weg unserer gezielten Nachwuchsarbeit kontinuierlich fortsetzen, zum anderen fördern wir auch die eigenen Trainertalente, indem wir ihnen die Verantwortung für Leistungsmannschaften übertragen. Unsere Talente werden von der sportlichen Erfahrung und fachlichen Kompetenz unserer Trainer profitieren“, sagt Claus Schromm, Cheftrainer Nachwuchs. „Wir bedanken uns darüber hinaus herzlich bei Andi für seinen jahrelangen Einsatz für Rot

Grün-Weiß und wünschen ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg und privat das Allerbeste.“