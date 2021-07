Trainerteam für den HC Landsberg-Nachwuchs steht

Gute Nachrichten vom Nachwuchs des HC Landsberg. Das Trainerteam für alle Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg steht und die jungen Riverkings sind allesamt zurück auf dem Eis.

Besonders glücklich ist der HC Landsberg über den Verbleibt von Trainer Sven Curmann für das U20 Division 3 Team und Coach Martin Hoffmann, der trotz einiger hochkarätiger Angebote anderer Vereine weiter dem HC Landsberg als Trainer erhalten bleibt. Er übernimmt in der kommenden Saison die U15 Mannschaft. Diese Mannschaft ist für die weitere Entwicklung junger Eishockeyspieler in Richtung Leistungssport besonders wichtig und spielt deshalb eine große Rolle im Konzept der Verantwortlichen.

Zu den anderen bereits bekannten Trainern ist U17 Trainer Andreas Bentenrieder neu im Trainerstab.

Der 53jährige Besitzer der A-Lizenz für Eishockeytrainer kann auf eine lange erfolgreiche Trainerlaufbahn zurückblicken. Neben einigen Stationen als Trainer in der Oberliga, in der dritthöchsten Spielkasse Italiens und als Co-Trainer in der DEL, trainierte Bentenrieder auch das U20 des EHC 80 Nürnberg, das DNL1 Team des Augsburger EV und zuletzt das U17 Team des EC Peiting. Er übernimmt das DEB Division2 Team von Martin Hoffmann.

In der Altersklasse U13 melden die Riverkings, wie in der vergangenen Saison auch, zwei Mannschaften. Trainiert werden diese vom hauptamtlichen Nachwuchstrainer Marcel Juhasz, sowie Oliver Koslowski.

Das U11 Team übernimmt auch weiterhin Jonas Schwarzfischer und Bernd Jänichen leitet das Training des U9 Kaders. Es wird weiterhin kräftig daran gearbeitet, bis Weihnachten wieder ein U7 Team zu melden. Da hier auf Grund der vergangen Corona-Saison keine neuen Kinder akquiriert werden konnten, bedarf dies einer besonderen Kraftanstrengung.

Neu zur Verfügung steht mit Leon Lilik ein eigener professioneller Athletik-Coach für den Nachwuchsbereich. Der A-Lizenz Fitnesstrainer trainiert alle Nachwuchsmannschaften vor und während der Saison abseits des Eises.

Das Torwarttraining für die älteren Jahrgänge und die erste Mannschaft übernimmt weiterhin Michael Falkenberger. Er sucht für die jungen Jahrgänge noch Verstärkung für sein Trainerteam.

Insbesondere in der U13, U11 und U9 Mannschaft stehen den erfahrenen Coaches mit den zwei FSJlern (Bundesfreiwilligendienst im Sport) Stephan Sailer und Nico Miedl weitere Co-Trainer zur Verfügung. Beide haben bereits den Trainerschein absolviert.

Geleitete wird die Nachwuchsabteilung vom kommissarischen Vizepräsident Michael Oswald, sowie den Jungendleitern Sandra Miedl und Markus Krämer. Die sportliche Verantwortung trägt Nachwuchskoordinator Marcel Juhasz. Beratend zur Seite stehen dem Team Stefan Schindler und Sven Curmann.

Nachdem die Teams bereits seit Ende April eifrig im Sommertraining schwitzen, steht jetzt seit zwei Wochen regelmäßiges Eistraining für alle Nachwuchsmannschaften auf dem Programm. Da es leider in Landsberg auch diese Saison kein Sommereis geben wird, müssen die Teams dabei nach Kaufbeuren und Haunstetten ausweichen. Diese Standort haben genauso wie Füssen, Geretsried, Miesbach und viele andere Sommereis seit Anfang Juli.

Neben leistungsbereiten Spielern für die älteren Jahrgänge, suchen die Verantwortlichen des Nachwuchses nach der Coronasaison, die vor allem die Nachwuchsarbeit schwer getroffen hat, noch Helfer und Sponsoren in allen Bereichen, sowie Spender, die bereit sind z.B. einzelne Buskosten oder ähnliches zu übernehmen. Informationen hierzu gibt es bei der Jugendleitung unter jugendleitung@hc-landsberg.de .