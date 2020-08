Trainingsauftakt beim FC Memmingen: Junge Gesichter, Probespieler und die Freude darüber, duschen zu dürfen

So viel Betrieb war im Memminger Stadion seit viereinhalb Monaten nicht mehr. Zum offiziellen Trainingsauftakt des FC Memmingen tummelten sich über 40 Spieler des Regionalliga- und Landesliga-Kaders auf dem Gelände, dazu Trainer, Betreuer und Funktionäre. Die Rückkehr zu einem Stück Normalität. Aber normal ist in diesen Zeiten nichts. Das wurde schon bei der Begrüßung und den ersten Ansprachen klar. Wegen der Abstandsregeln standen die Spieler breitgefächert und sie mussten schon die Ohren spitzen, damit das Gesagte auf die Entfernung zu ihnen durchdrang.

„Mir geht das Herz auf“, sagte Präsident Armin Buchmann als er nach Monaten und Wochen der Ungewissheit in eine so große Anzahl an Spielergesichter blicken durfte. Der langediente Funktionär machte klar, um was es in nächster Zukunft in der Corona-Krise weiter geht, „nämlich nur um den Verein“ und dankte allen, die bereit sind daran mitzuwirken. Nicht ohne einen letzten Seitenhieb auf „die sieben oder acht, die des Geldes wegen“ den Club verlassen haben.

Testspieler mit im Training

Einige Zaungäste verfolgten das Geschehen hinter den Stadiontoren und von der Terrasse der Stadiongaststätte aus gebührendem Abstand. Auf das Gelände dürfen sie nicht. Nicht einmal FCM-Urgestein Dieter Degenhart, der den beachtlich großen Kader wohlwollend zur Kenntnis nahm: „Jetzt hoffen wir, dass auch die Qualität ausreicht“. Noch hat niemand den Altersschnitt ausgerechnet, aber die ganz jungen Gesichter waren deutlich in der Überzahl. Erfahrung soll noch in der Innenverteidigung dazukommen. Deshalb wurden Robin Urban (zuletzt VfB Homberg) und Leonhard von Schrötter (FC Augsburg II) zwei Akteure im Probetraining getestet. Wobei das Wort „erfahren“ beim FCM eine neue Bedeutung erfährt. „Die geht bei uns schon mit 21 Jahren los“, merkte der 3. Vorsitzende Kai-Uwe Marten süffisant an. Von Schrötter ist gerade 21, Urban immerhin schon 26, kann fast 150 Regionalliga-Einsätze vorweisen und klingelte mit Regensburg, Halle und Düsseldorf in Liga drei und zwei an. Ob es zu einer Verpflichtung kommt „wird man sehen“, so der sportliche Leiter Thomas Reinhardt, der sich über die Eindrücke mit Cheftrainer Esad Kahric austauschen wird.

Kahric wirkt an diesem heißen Samstagvormittag ziemlich aufgeräumt, freut sich, dass es wieder losgeht und will die sicherlich nicht leichte Aufgabe, den großen Umbruch zu bewältigen, mit Ehrgeiz und Disziplin angehen. Das fordert er auch von seinen Schützlingen und ist selbst das beste Beispiel dafür. Der 61-jährige – fortwährend immer selbst sportlich aktiv – steht noch ranker und schlanker, so wie zu seiner besten Aktivenzeit vor seinen Kickern. Die erste Einheit dauerte auf drei Fußballfeldern und den weiten Laufwegen über zwei Stunden, betreut vom kompletten Übungsleiter-Stab mit Co-Trainer Candy Decker, den U21-Trainern Serdar Kul und Oliver Greiner, dem neuen Torwart-Trainer Mario Spendel und Konditionscoach Harald Rehklau.

Werden sich die Mühen lohnen?

Ob sich all die Mühen lohnen, bleibt offen. Der Bayerische Fußballverband hat zwar für sich noch einmal beschlossen, dass der Spielbetrieb Anfang September wieder aufgenommen werden soll – die Entscheidung trifft die Politik. Die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsent Markus Söder, der angesichts steigender Infektionszahlen keinen Spielraum für weitere Lockerungen sieht, sind wenig verheißungsvoll. Betreuer Joachim „Aggi“ Schmidbauer war indes an diesem Samstagmittag schon froh, dass die Stadt Memmingen entgegen der Beschränkungen kurzfristig doch noch erlaubt hat, dass in einem Kabinentrakt hinterher die Duschen geöffnet werden durften: „Sonst hätte ich einen Schlauch rausgelegt und die Jungs abgespritzt“. Normal ist in diesen Zeiten nichts.

Weitere FCM-Personalien

Von den abgewanderten Spielern hat Darius Held einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof-Großaspach unterschrieben. Lukas Ender kann wegen der Corona-Krise nicht wie vorgesehen sein Auslandsstudium in den USA antreten und hält sich beim VfB Durach fit. Torhüter Felix Thiel, der sich schon im vergangenen November in Memmingen wegen eines beruflichen Schweden-Aufenthalts abgemeldet hatte, ist mittlerweile beim FV Illertissen gelandet. FCM-Eigengewächs Nicolai Brugger steht nach zweijährigem Schulaufenthalt in Baden-Württemberg vor einer Rückkehr und hat beim Trainingsauftakt schon mal mitgeschwitzt.

ass