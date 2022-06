Traktorfahrer übersieht Motorrad – 55-jähriger Biker kommt bei Ried ums Leben

Am 11.06.2022, gegen 14:12 Uhr, befuhr ein 55 – jähriger Motorradfahrer die

AIC 14 in Richtung Ried. Gleichzeitig befuhr ein 29 – jähriger Traktorfahrer die AIC 14 in Richtung Baindlkirch.

Auf Höhe der Einmündung zur Leonhardstraße wollte der Traktorfahrer in diese nach links abbiegen. Dieser übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Unfallbeteiligten. Der Motorradfahrer wurde noch vor Ort versucht zu reanimieren, verstarb jedoch noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Beim Unfallverursacher wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Blutentnahme angeordnet. Die genaue Unfallursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

