Freitag, Oktober 24, 2025
Trambahn entgleist in Schwabing: Vier Verletzte und erhebliche Schäden
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trambahn entgleist in Schwabing: Vier Verletzte und erhebliche Schäden

Von Alfred Ingerl

Am Abend des 23. Oktober 2025 kam es in Schwabing zu einem Unfall mit einer Trambahn der Linie 23. Gegen 20:50 Uhr entgleiste die Bahn auf ihrem Weg Richtung Münchner Freiheit stadteinwärts, kurz vor der Haltestelle „Schwabinger Tor“ im Kurvenbereich. Dabei geriet die Trambahn in den Bereich der Haltestelle und kollidierte mit Bauwerksteilen.

Vier Personen bei Trambahn-Unfall in München verletzt

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Der Fahrer der Trambahn erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Fahrgäste wurden vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.

Erhebliche Schäden und Verkehrsbehinderungen

Sowohl die Trambahn als auch die Haltestelle erlitten erhebliche Schäden. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Leopoldstraße in diesem Bereich, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall übernommen. Nach aktuellem Stand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

