Transporter auf Pendlerparkplatz in Thurnau abgebrannt: Kripo Bayreuth ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugenhinweise

Am Montagabend brannte ein Transporter auf dem Pendlerparkplatz Thurnau West in der Nähe von Kulmbach vollständig aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen.

Brandursache und Sachschaden

Der betroffene Fiat Ducato stand seit dem 21. November 2025 mit einem Motorschaden unbenutzt auf dem Parkplatz an der A70. Zeugen berichten, dass das Feuer gegen 19.30 Uhr in der Fahrerkabine ausbrach. Die eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, doch der Transporter brannte komplett aus. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Verdacht auf Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. In der Nähe des Brandortes, beim Skatepark, fanden Polizisten abgebrannte Feuerwerkskörper, die möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Die Prüfung dieser Verbindung ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Montagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Pendlerparkplatz Thurnau West gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.