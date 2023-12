Transporter fährt in Lkw-Anhänger – Fahrer wird bei schwerem Verkehrsunfall bei Aindling schwer verletzt

Am Donnerstag ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 in Appertshausen. Der Anhänger eines Lkws, der von Aindling kam, geriet aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stellte sich dort quer. Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug.

Der in den Anhänger fahrende Transporter wurde frontal stark eingedrückt und der 43-jährige Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde bei

dem Verkehrsunfall schwer verletzt, schwebt jedoch ersten Einschätzungen zufolge nicht in

Lebensgefahr. Der 42-jährige Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße zwischen der St 2035 bei Petersdorf und der Abzweigung der K AIC 8 mit der Gaulzhofer Straße bei Aindling für etwa

zwei Stunden gesperrt.

Die Feuerwehren Aindling, Pichl-Binnenbach und Alsmoos-Petersdorf waren neben den Kräften des Rettungsdienstes im Einsatz.