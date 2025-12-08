Newsletter
Transporter mit Diebesgut auf A9 bei Himmelkron gestoppt: Drei Männer in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend hat die Verkehrspolizei Bayreuth bei einer Kontrolle eines VW Busses Säcke voller Diebesgut entdeckt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeikontrolle auf der A9 bei Himmelkron

Gegen 20.15 Uhr fiel ein Volkswagen Transporter der Verkehrspolizei Bayreuth auf, während er auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Himmelkron bei einer Tankstelle. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten zahlreiche Säcke mit Kleidung, die noch mit Etiketten und Diebstahlssicherungen versehen waren. Kaufbelege fehlten.

Verdächtige ohne gültige Fahrerlaubnis

Die Insassen, drei moldauische Männer im Alter von 20, 24 und 31 Jahren, konnten keine Belege für die Kleidung vorlegen. Zudem hatte der 20-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis.

Untersuchungshaft wegen schweren Bandendiebstahls

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Ermittlungsrichter am Samstag Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

