Trauer in der Augsburger Puppenkiste – Jürgen Marschall ist tot

In der Augsburger Puppenkiste herrscht an diesem Weihnachten große Trauer. Am Heiligen Abend ist Jürgen Marschall im Alter von 62 Jahren gestorben. Jürgen Marschall hatte unzählige Figuren geschnitzt und war so maßgeblich an der Charakteristik des beliebten Puppenspiels beteiligt.

Traurige Nachrichten aus der Augsburger Puppenkiste. Am Heiligen Abend ist Jürgen Marschall verstorben. Der ältere Enkel von Puppenkisten-Gründer Walter Oehmichen hatte von seiner bekannten Mutter Hannelore Marschall-Oehmichen gelernt, wie man die unverwechselbaren Figuren der Augsburger Puppenkiste schafft. Unzählige Figuren hatte er seitdem geschnitzt.

Nachdem er einige Zeit dem Familienunternehmen den Rücken gekehrt hatte, kehrte er Anfang der 1990er in die Puppenkiste zurück und übernahm gemeinsam mit seinem Bruder Klaus als Mitinhaber Verantwortung. Seit dieser Zeit verlieh er den Puppen wieder die so typische Charakteristik, zudem war er für die Gastronomie zuständig. Jürgen Marschall hatte auch den Impuls für das beliebte Puppenmuseum „Die Kiste“ geliefert.

Nun ist er im Alter von nur 62 Jahren verstorben.