Die Augsburger Panther befinden sich weiterhin in einer erschreckenden Form. Nach einem besonders im ersten Drittel desolaten Auftritt verlor der AEV auch in Straubing deutlich.

„Nie mehr erste Liga AEV“, verspotteten die Straubinger Fans die desolaten Augsburger Panther nach dem Aufeinandertreffen am Mittwochabend. Wer die Partie gesehen hatte, weiß, dass diese in vielen Stadien gerne genutzte Hemme nicht zu übertrieben scheint. Der AEV präsentierte sich so schlecht wie schon lange nicht mehr und hätte gut und gerne zweistellig verlieren können.

Defensive ist so keine Abwehr

Besonders im ersten Durchgang zeigten sich die Schwaben weit vom Niveau eines Erstligateams entfernt. Bereits nach 35 Sekunden konnte St. Denis nach einem Fehlpass von Augsburgs Spielmacher LeBlanc zum 1:0 verwerten. Die Scheibe war Keller im Nachschuss über die Fanghand gerutscht. In der 4. Spielminute konnten die Hausherren durch einen Leier-Treffer die Führung ausbauen. Die erschreckend schwache Augsburger Defensive befand sich wieder einmal im Halbschlaf. Seit nunmehr zehn Spielen kassierten die Panther nie weniger als drei Gegentreffer. „Wer hinten kräftig einsteckt, muss vorn gut einschenken“, auch diese Gleichung geht bei den Rot-grün-weißen nicht auf. Sieben Tore in den letzten fünf DEL-Spielen stehen auf der Habenseite, eine fürchterliche Zwischenbilanz.

AEV chancenlos

Auch an diesem Oktoberabend verdiente sich der Angriff seinen Namen nicht. Die einzig wirklich gute Aktion nützte Trevelyan, der einen LeBlanc-Schuss zum zwischenzeitlichen 2:1 abfälschen konnte (32.). Hoffnung keimte deshalb aber keine auf, im Gegenteil. Der AEV wirkte in vielen Szenen eine Klasse schlechter, nach einem schnellen Doppelschlag von Tuomie und Adam kurz vor der zweiten Pause waren die Weichen gestellt.

Augsburg blieb auch in der Folge zu harmlos, selbst ein Penalty wurde durch Johnson vergeben. Der Beleg für die Harmlosigkeit der AEV-Angriffsbemühungen folgte aber wenige Minuten vor dem Ende. Der junge Tigers-Keeper Bugl hatte seinen Fanghandschuh verloren, statt die Situation zu nützen, versenkten die Gäste den Puck im am Boden liegenden Arbeitsgerät des Torwarts. Wie es gehen könnte, zeigte Straubings Lipon beim 5:1-Endstand. Die Augsburger Panther mussten sich ein siebtes Mal in Folge geschlagen geben und zogen ohne große wahrzunehmende Reaktion vom Eis. Pure Emotion war hier Fehlanzeige.

Der AEV ist in dieser Form ein Abstiegskandidat. Sollte sich nicht bald etwas ändern, ist es nach dieser Saison vorbei mit der DEL in Augsburg. Die aktuellen Vorstellungen der Panther gleichen einem Trauerspiel. Ob alleine schon die Rückkehr der bisher verletzten Spieler (Puempel, Warsofsky und Endras) für die nötigen Verbesserungen sorgen würde, darf bezweifelt werden.