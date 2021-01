„Traum-Urlaub“ im Lockdown – Die Finalisten des zweiten Legoland-Bauwettbewerbs stehen fest

Homeoffice, Homeschooling – der anhaltende Lockdown lässt Familien momentan die meiste Zeit zuhause verbringen. Damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt, braucht es eine spaßige Freizeitbeschäftigung. Für mehr als 400 Familien war dies in den vergangenen Wochen die LEGOLAND Familien-Challenge – ein Bauwettbewerb, bei dem die Teams ihr Traum-Urlaubsziel aus LEGO Steinen nachgebaut haben. Aus den über 400 Einsendungen wurden nun die 20 Finalisten für die zweite Baurunde ermittelt und unter www.LEGOLAND.de/familien-challenge veröffentlicht.

Sonnige Strände, wilde Dschungel, weiße Skilandschaften und bunte LEGOLAND Freizeitparks – die Urlaubsträume der Bewerber-Teams sind vielfältig. „Leider konnten wir unseren Skiurlaub aufgrund der Pandemie nicht antreten, durch unser Bauwerk durften wir ihn aber immerhin mit LEGO Steinen erleben. Und das gemeinsam als Familie ganz einträchtig an einem Tisch, eine willkommene Abwechslung!“, so eine Familie in ihrer Bewerbungsmail.

Für die erste öffentliche Online-Voting-Runde auf der LEGOLAND Deutschland Webseite wählte das Team des bayerischen Freizeitparks 100 der über 400 Einsendungen aus. LEGOLAND Modellbauer Marcel erklärt: „Bei der Auswahl der Modelle war uns vor allem wichtig, dass keine bestehenden Sets verbaut, sondern durch die Fantasie der Kinder eigene Urlaubswelten erschaffen wurden. Wir sind begeistert, wie detailgetreu viele Modelle gebaut sind und schon auf den ersten Blick erkennen lassen, um welches Urlaubsziel es geht! Wir sind froh, dass wir bei diesen vielen schönen Bauwerken nicht die endgültige Entscheidung treffen müssen.“ Dieses Urteil lag in der letzten Woche in den Händen der Website-Besucher, die ihre Stimme für das persönliche Favoritenteam abgeben durften. Nun stehen die 20 Finalisten fest, die in die letzte Runde einziehen! Diese können unter www.LEGOLAND.de/familien-challenge eingesehen werden.

Quelle: Legoland Deutschland 1 von 20

In der finalen Baurunde erwartet die Top 20 ein neues Motto, welches am 7. Februar bekanntgegeben wird. Für die neue Aufgabe erhalten die Finalisten ein großes LEGO Steinepaket mit knapp 3000 Bauteilen, aus welchen das neue Bauwerk ausschließlich bestehen darf. Auf diese Weise haben alle Teams die gleichen Voraussetzungen, um kreativ zu werden.

Ab 11. März stehen die Miniatur-Kunstwerke der 20 Finalisten zum finalen Voting auf der Website des Familien-Freizeitparks bereit. Die fünf besten Teams gewinnen den Traum aller LEGO Fans: einen Familienaufenthalt im LEGOLAND Deutschland Resort mit Übernachtung im Pirateninsel Hotel, Eintritt in den Freizeitpark und exklusivem Modellbauer Meet & Greet.

Übrigens: Wer den Start des Bauwettbewerbs verpasst hat, braucht nicht traurig sein. Mit der Mottoverkündung am 7. Februar startet auf dem Facebook Kanal von LEGOLAND Deutschland eine Social Challenge zum selben Bauthema.