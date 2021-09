‚Arbeiten, wo andere Urlaub machen‘ lautet das Motto der Traumjobbörse in der THERME Bad Wörishofen. Am Samstag, den 25. September 2021 haben Bewerber die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Südsee-THERME zu erhalten und den abwechslungsreichen Arbeitsalltag kennen zu lernen.

Eine Wohltat für die Seele und die Sinne – in der THERME Bad Wörishofen werden Urlaubsträume wahr. Um allen Gästen unvergessliche Wohlfühlmomente zu bereiten, sind zahlreiche Teams mit Leidenschaft und Freude 365 Tage im Jahr vor und hinter den Kulissen mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut. Während der Traumjobbörse haben geeignete Bewerber die Chance, sich umfassend über ihren neuen Arbeitsplatz unter Palmen zu informieren und die Teamleiter in einem persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen. Zukünftige Mitglieder der Thermenfamilie können sich neben einem exotischen Arbeitsplatz unter Palmen auf ein sympathisches und motiviertes Team, flache Hierarchien, abwechslungsreiche Aufgaben und einen sicheren Arbeitsplatz in einer der wohl schönsten Thermen Deutschlands freuen.

Gesucht werden Kolleginnen und Kollegen für den Gästeempfang und Kassenservice, die Gästebetreuung, Servicetechniker und Handwerker aus der Gebäudetechnik für Instandhaltung- und Wartungsarbeiten sowie Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Interessenten können sich ganz einfach über ein Bewerbungsformular auf der Webseite der THERME Bad Wörishofen für ihren Termin zur Traumjobbörse am 25. September 2021 bewerben: www.therme-badwoerishofen.de/traumjobbörse/