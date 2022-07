Die DFB-Frauen sind mit einem beeindruckenden Sieg in die EM in England gestartet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang zum Auftakt den Vize-Europameister Dänemark mit 4:0 (1:0) und führt damit die Gruppe B vor dem nächsten Gegner Spanien an.