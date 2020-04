Traurig | Bereits 17 Menschen mit Corona-Virus in Seniorenheim Waal gestorben

34 Bewohner eines Senioren- und Pflegeheims in Waal (Ostallgäu) wurden positiv auf den Covid-19-Virus getestet. Inzwischen ist davon jede zweite Person gestorben.

Es sind Zahlen, die traurig stimmen. Inzwischen sind nach durch das Landratsamt bestätigen Angaben 17 Bewohner des Senioren- und Pflegeheims in Waal mit dem Covid-19-Virus gestorben. Die Mehrzahl der Verstorben war zwischen 80 und 98 Jahre alt, viele von ihnen litten unter teils schweren Vorerkrankungen.

Zuvor waren insgesamt 34 der 43 in der Einrichtung lebenden Personen positiv auf Corona getestet worden. Auch 17 Mitarbeiter tragen den Virus in sich. Die Angaben veränderten sich über die letzten Tage immer etwas, aber sie blieben in jedem Fall gravierend. Beim Landkreis Ostallgäu, der das Heim in Waal betreibt, bezeichnete die Lage im Haus schon vor Tagen als ernst.