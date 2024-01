Traurige Gewissheit: Vermisster 87-Jähriger aus Kreis Landsberg tot aufgefunden

Ein 87-jähriger Mann aus Eresing, Lkr. Landsberg am Lech, der seit Sonntag vermisst wurde, ist am gestrigen Donnerstag tot in einem Waldgebiet südwestlich von Dießen aufgefunden worden.

Der Senior verließ seine Wohnanschrift in Eresing am Sonntag. Nach Bekanntwerden der Vermissung am Montagmorgen setzte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen in Gang. Im Laufe des Montags konnte zunächst der Pkw des Vermissten durch einen eingesetzten Polizeihubschrauber mitten im Wald aufgefunden werden. Das Fahrzeug war jedoch leer, Hinweise auf den Verbleib des Rentners fanden sich auch im Fahrzeug nicht.

In den bis Donnerstag andauernden Suchmaßnahmen waren neben einem Polizeihubschrauber auch Personensuchhunde und etliche Kräfte der Feuerwehr sowie eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Zudem wurde eine Rettungshundestaffel mit Flächensuchhunden in die umfangreichen Suchmaßnahmen in verschiedenen Waldabschnitten eingebunden.

Am Vormittag des 18. Januar wurde der Leichnam des vermissten Rentners schließlich durch die Polizei im östlichen Bereich des Forstes Bayerdießen entdeckt. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.