Donnerstag, Oktober 23, 2025
Politik & Wirtschaft
Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das angekündigte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Budapest wird vorerst doch nicht stattfinden.

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er habe das Treffen abgesagt, sagte Trump am Mittwoch Reportern im Weißen Haus. “Es fühlte sich für mich einfach nicht richtig an”, sagte der Präsident. “Es fühlte sich nicht so an, als würden wir dorthin gelangen, wo wir hinwollen – also habe ich es abgesagt, aber wir werden es in Zukunft tun”, sagte Trump den im Oval Office versammelten Reportern.

Erst letzten Donnerstag hatte Trump nach einem längeren Telefonat mit Putin überraschend mitgeteilt, seinen russischen Amtskollegen in der ungarischen Hauptstadt für ein persönliches Gespräch treffen zu wollen. Schnell waren aber Zweifel aufgekommen und bereits am Dienstag war aus dem Weißen Haus zu hören, es gebe “keine Pläne” für ein Gipfeltreffen zwischen den beiden “in naher Zukunft”.

Auf die Frage, ob er glaube, dass der russische Präsident den anhaltenden Krieg mit der Ukraine beenden wolle, antwortete Trump am Mittwoch: “Ja”, und: “Ich denke, sie wollen Frieden, ich denke, sie wollen beide Frieden”. Weiter räumte Trump seine Frustration über das die stockenden Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Krieges ein. “Nun, ich denke, ehrlich gesagt kann ich nur sagen: Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, führe ich gute Gespräche, und dann führen sie zu nichts”, so der US-Präsident.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel