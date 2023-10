Treffer in der Nachspielzeit sichert dem FV Illertissen einen wichtigen Sieg über Viktoria Aschaffenburg

Ein wichtiger Sieg mit 2:1(0:1) gegen Viktoria Aschaffenburg gelang dem FV Illertissen am Samstag gegen Viktoria Aschaffenburg und er festigte damit Platz 6 in der Tabelle.

Einige Zeit hatte es im 13. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften nach dem ersten Unentschieden ausgesehen, doch in der 2. Minute der Nachspielzeit gelang Franz Helmer noch das 2:1. Yannick Glessing hatte zuvor in der 75. Minute den 0:1 Rückstand aus der 6. Minute durch Alexandru Paraschiv ausgeglichen. „“Wir sind natürlich sehr froh über den Ausgang des Spiels. Wir hatten die erste Chance der Partie, sind aber gleich danach mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand geraten. Das passte so ein wenig gerade auch zu unserer Situation. Außerdem konnten wir einige Möglichkeiten nicht nutzen und sind jetzt heilfroh, das Spiel hinten heraus mit einer richtigen Energieleistung noch gedreht zu bekommen. Wir sind richtig happy, die drei Punkte eingefahren zu haben“, war Illertissens Trainer Holger Bachthaler glücklich über den 8. Saisonsieg. Ihm wie auch allen anderen Beteiligten war schon klar, dass ein Siegtreffer in der Nachspielzeit immer glücklich ist, doch wie kommentierte Gästetrainer Simon Goldhammer ‚am Schluss zählt das Ergebnis‘.

Seine Mannschaft war schon nach wenigen Minuten mit 1:0 in Führung gegangen, als Alexandru Paraschiv einen Abpraller fulminant ins lange Eck gejagt hatte. Die Reaktion der Illertisser war verhalten und sie fanden kaum ein Mittel für ein Durchkommen. Lediglich kurz vor der Gästeführung hatte Hannes Pöschl eine gute Möglichkeit, jagte die Vorlage von Marco Mannhardt übers Tor. Teils leichte Ballverluste bremsten die weiteren Bemühungen des FVI und die Gäste waren ihrerseits nicht ungefährlich. Vor allem bei einem Kopfball des freistehenden Lucas Sitter nach einer guten halben Stunde(33.)hätte beinahe für eine Vorentscheidung gesorgt. So aber kamen die Illertisser nach der Halbzeit mit Elan und Schwung aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute hätte Yannick Glessing den Ausgleich erzielen müssen, lief allein mit der Steilvorlage von Hannes Pöschl allein aufs Tor, zielte jedoch daneben. Die nächsten beiden Möglichkeiten vergab Pöschl aber selber. Zunächst verfehlte er die Flanke von Marco Gölz um Haaresbreite(57.), dann vergab er allein vor dem Tor(58.). Die Illertisser waren nun deutlich besser im Spiel, wollten unbedingt den Ausgleich. Dass für den in der 75. Minute ein Gästespieler mithalf, war den Illertissern egal. Jan-Philipp Stein hatte den weiten Ball von Torhüter Felix Thiel unfreiwillig verlängert und Yannick Glessing traf zum 1:1. Beide Mannschaften wollten nun den sogenannten Lucky Punch, der zunächst weder Gökalp Kilic noch auf der Gegenseite Alexandru Paraschiv gelang. Allerdings war es in der Nachspielzeit doch noch der Fall, denn Franz Helmer, für den verletzten Hannes Pöschl eingewechselt, konnte die Flanke von Furkan Kircicek irgendwie zum 2:1 über die Linie bugsieren.









Viel Zeit zur Freude bleibt den Illertissern aber nicht, denn bereits am Dienstag(19.00)wartet beim TSV Buchbach eine weitere unangenehme Aufgabe auf sie.