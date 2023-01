Die Frisurentrends 2023 sind bunt, abwechslungsreich und vielfältig. Extensions stehen nach wie vor ganz oben auf den Listen der angesagten Frisuren, müssen aber unbedingt richtig gepflegt werden. Welche Hilfsmittel bei der richtigen Pflege der Extensions angewendet werden können, lässt sich ausführlich im Internet herausfinden.

Der kurze Bob kann dabei schon wesentlich einfacher getragen werden. Locken benötigen eine andere Pflege als glattes Haar, aber abhängig von der Haarlänge gibt es raffinierte Pflege-Tricks für mehr Volumen und natürlichen Glanz. Werfen wir nun einen ausführlichen Blick darauf, wie die 2023 angesagten Frisuren am besten in Szene gesetzt werden.

Angesagte Frisuren für feines Haar

Eine kurze Haarlänge eignet sich bei feinem Haarwuchs besser als eine Langhaarfrisur. Brüchiges Haar sollte regelmäßig nachgeschnitten werden, Spliss fällt im langen Haar viel mehr auf als beim Kurzhaar-Bob. Dieser wird 2023 ganz akkurat mit geradem Scheitel getragen. Im Vergleich zu den Frisurentrends der Vorjahre wird dieses Jahr beim Bob auf eine stufige Ausgestaltung verzichtet. Für dezente Naturfarben eignet sich der kinnlange Bob ebenso gut wie für auffallend gefärbte Haare. Sowohl im Büro kann ein ordentlich geschnittener Bob überzeugen als auch abends beim Ausgehen.

Die einfache Pflege von kurz geschnittenen Haaren ist ein großes Plus dieses angesagten Frisurentrends. Durch ein regelmäßiges Nachschneiden der Haare auf Kinnlänge kann feines Haar kräftiger, glänzender und gesünder nachwachsen. Bei besonders dickem und fülligem Haar kann der Bob gestuft werden. So lässt sich der Hinterkopf schön betonen, in den Sommermonaten 2023 sorgt der gestufte Bob außerdem für einen kühlen Kopf. Feines Haar sollte immer nur nach dem vollständigen Trocknen frisiert werden, da es sonst reißt. Ein dichter Haarwuchs verträgt hingegen auch das Bürsten im feuchten Zustand. Stylingprodukte können eine intensivere Wirkung im Haar entfalten, wenn sie feucht eingearbeitet und dann trockengeföhnt werden.

Diese Frisuren für Locken stehen 2023 hoch im Kurs

Zu einer 2023 angesagten wilden Lockenmähne gesellen sich die romantisch-verträumten S-Waves. Diese lassen sich leicht ins lange Haar einarbeiten und geben der Frisur einen Boost an Volumen. S-Waves finden sich im neuen Jahr vermehrt auf den großen Laufstegen, auch auf dem roten Teppich hat der verspielte Lockentrend bis zum Frühjahr 2023 Einzug gehalten. Um so perfekt auszusehen wie die Stars, benötigt es für S-Waves weniger Hilfsmittel als für Korkenzieherlocken. Wird allerdings mit intensiver Wärme im Haar gearbeitet, muss für einen ausreichenden Feuchtigkeitsausgleich gesorgt werden.

S-Waves können im Gegensatz zu Locken auch ins künstlich verlängerte Haar gut eingearbeitet werden. Damit die Extensions ihre volle Leuchtkraft und Elastizität behalten, gibt es hier eine detaillierte Pflegeanleitung für Extensions kostenlos nachzulesen. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Kunst- beziehungsweise Echthaar zur Haarverlängerung oder Verdichtung der Haare eingebracht wurde. Extensions sind kein Muss, um den Frisurentrend S-Waves 2023 mitmachen zu können. Gerade im langen Haar können Extensions die Locken und Wellen aber noch besser zur Geltung bringen.

Eine lässige Eleganz dominiert bei den 2023 beliebten Business-Frisuren

Im Büro sollte die Frisur meistens schlicht und trotzdem elegant sein. Auch wenn das Tragen eines Pferdeschwanzes nur für wenige Berufsgruppen vorgeschrieben ist, bieten hochgesteckte Haare in diesem Jahr vielerlei Vorzüge am Arbeitsplatz. Eine individuelle Note verleiht die moderne Angestellte ihrer Frisur mit einer ausgefallenen Haarspange. Aber auch das neue Paar Ohrringe lässt sich durch eine Frisur mit zusammengebunden getragenem Haar besser in Szene setzen.

Im geschäftlichen Bereich ist 2023 alles erlaubt, was Seriosität ausstrahlt und die Weiblichkeit unterstützt. Eine allzu flippige oder fransig geschnittene Kurzhaarfrisur kann für Jobeinsteigerinnen hingegen zum Hindernis werden. Die meisten Business-Frisuren lassen sich aber in der Freizeit fix neu stylen, sodass es 2023 nach Feierabend in der Freizeit keinesfalls langweilig auf dem Kopf zugehen muss.

Das sind die absoluten Trendfarben 2023 fürs Haar

Künstliche und auf Naturfarben basierende Haarfärbemittel sind 2023 in schillernden Rottönen gehalten. Ein pfiffig kurzer Bob glänzt in den großen Modehäusern ruhig auch einmal in knalligem Pink, für den Alltag im Büro und die Freizeit eignet sich ein sinnlicher Rubinton. Dunkle Haare lassen die meisten Gesichtsformen härter aussehen und rücken eine markante Gesichtsform in den Fokus. Helle Farbtöne bis hin zu einem in der Sonne glänzenden Grau sorgen hingegen für weichere Gesichtszüge.

Aufatmen dürfen alle Frauen und Männer, die sich über erste graue Haare ärgern: Seidig glänzendes Grau steht 2023 bei den Promis ganz weit vorne bei der Auswahl der angesagtesten Haarfarben. Wer sich noch nicht ganz an den vermeintlichen Oma-Look gewöhnen kann, färbt zunächst nur einzelne Strähnen schön grau und lässt das neue Lebensgefühl auf sich wirken. Unabhängig von den beliebtesten Haarfarben für 2023 stehen graue Haare in vielen Kulturen für Weisheit und Reife. Dieser Trend ist in der kommenden Saison auch in der Modewelt deutlich zu spüren.

Künstlich behandelte Haare brauchen viel Pflege und Aufmerksamkeit

Je nach Jahreszeit ist das Haar den verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Gefärbtes oder künstlich gelocktes Haar kann bei direkter Sonneneinstrahlung schnell austrocknen. Dann wird es brüchig und stumpf, der Glanz fehlt einfach. Besonders stark macht sich bei einem hohen Salzgehalt in der Luft bemerkbar, weshalb die Sommerfrisur auf dem Urlaubsbild irgendwie nie so richtig großartig aussieht wie erhofft.

Empfindliches und beanspruchtes Haar kann durch spezielle Pflegemittel aber schnell wieder fit gemacht werden für mehr Spannkraft im Urlaub. Dabei sollten die Pflegeprodukte aufeinander abgestimmt sein, am besten aus derselben Pflegelinie stammen. Zu viel Pflege tut strapaziertem Haar aber auch nicht gut! Wer den Conditioner beispielsweise immer 15 anstatt nur etwa drei Minuten lang einwirken lässt, riskiert eine unnötige Schädigung der Haare.

Übermäßig gepflegtes Haar ruiniert jeden aktuellen Frisurentrend

Werden die Haare durch ein Zuviel an Pflegeprodukten schneller fettig, kann ein Teufelskreis ausgelöst werden. Wer nämlich jeden Tag seine Haare wäscht, muss davon ausgehen, dass diese bis zum Abend schon wieder nachgefettet sind. Das kann sich auf viele der 2023 angesagten Modetrends ungünstig auswirken. Zu viel gepflegtes Haar erscheint kraftlos und lässt sich nur schwer in Form bringen.

Abhilfe kann es schaffen, für eine Zeit lang komplett auf den Einsatz von Pflege-, aber auch Styling-Produkten zu verzichten. Werden die Haare nach dem Waschen natürlich getrocknet, werden sie nicht durch körperfremde Stoffe belastet und können sich selbst regenerieren. Widerspenstiges Haar wird geschmeidiger, wenn anstatt eines künstlichen Conditioners einfach mit etwas Eigelb gearbeitet wird. Aber Achtung: Beim Auswaschen muss das Wasser unbedingt kalt sein, da das Ei im Haar sonst stockt und Flocken bildet.