Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
1.9 C
London
type here...
Subscribe
Tresor-Diebstahl in Raisting: Polizei bittet um Hinweise nachdem Tresor und Tatmittel im Wald gefunden wurden
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tresor-Diebstahl in Raisting: Polizei bittet um Hinweise nachdem Tresor und Tatmittel im Wald gefunden wurden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein schwerer Einbruch ereignete sich in der Nacht auf den 2. Dezember 2025 in Raisting, bei dem Einbrecher aus einem Wohnhaus einen Tresor entwendeten. Nun gibt es neue Spuren in dem Fall.

Zeugen finden Tresor im Wald

In einem Waldgebiet nahe dem Tatort stießen zwei Zeugen auf den gestohlenen Tresor und mehrere Tatwerkzeuge. Der Fundort befindet sich nur etwa 1,2 Kilometer vom Wohnhaus entfernt, aus dem der Tresor entwendet wurde. Bei den zurückgelassenen Tatmitteln handelt es sich um eine türkisfarbene Sackkarre, das Untergestell einer Schubkarre und einen Schneidbrenner.

Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen

Die Kriminalpolizei Weilheim bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft oder den Besitzern der abgebildeten Geräte machen? Wer vermisst möglicherweise diese Werkzeuge? Hinweise werden dringend erbeten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel