Tresor-Diebstahl in Raisting: Polizei bittet um Hinweise nachdem Tresor und Tatmittel im Wald gefunden wurden

Ein schwerer Einbruch ereignete sich in der Nacht auf den 2. Dezember 2025 in Raisting, bei dem Einbrecher aus einem Wohnhaus einen Tresor entwendeten. Nun gibt es neue Spuren in dem Fall.

Zeugen finden Tresor im Wald

In einem Waldgebiet nahe dem Tatort stießen zwei Zeugen auf den gestohlenen Tresor und mehrere Tatwerkzeuge. Der Fundort befindet sich nur etwa 1,2 Kilometer vom Wohnhaus entfernt, aus dem der Tresor entwendet wurde. Bei den zurückgelassenen Tatmitteln handelt es sich um eine türkisfarbene Sackkarre, das Untergestell einer Schubkarre und einen Schneidbrenner.

Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen

Die Kriminalpolizei Weilheim bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft oder den Besitzern der abgebildeten Geräte machen? Wer vermisst möglicherweise diese Werkzeuge? Hinweise werden dringend erbeten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 zu melden.