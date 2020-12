Treuer Unterstützer der Augsburger Panther – Premiumpartner verlängert vorzeitig

Erst im März zu Beginn der Corona-Krise verlängerte Jahn & Partner seine Premiumpartnerschaft mit den Augsburger Panthern bis zum Ende der Saison 2021/22. Nun, ein Dreivierteljahr später, bekennt sich der gesellschaftsunabhängige Versicherungs- und Finanzdienstleister erneut in höchstem Maße zum DEL-Club.

So wurde die Partnerschaft, die seit 2014 besteht, vorzeitig gar um die Spielzeit 2022/23 verlängert. Darüber hinaus hält Jahn & Partner sein Engagement bei den Panthern auch in der Saison 2020-21 trotz aller Einschränkungen im Spielbetrieb vollumfänglich aufrecht.

Panther-Gesellschafter Lothar Sigl: „Speziell Thomas Jahns Zusage, seine Unterstützung auch in dieser Geistersaison nicht zurückzufahren, ist von großer Bedeutung für uns. Nach und nach schaffen wir es dank der Hilfe unserer treuen Sponsoren wie Jahn & Partner, die Lücken im Etat der Saison 2020/21 noch zu schließen. Die Bekenntnisse unserer Partner zum Eishockey in Augsburg in den vergangenen Monaten erfüllen uns mit großer Dankbarkeit. Dass Thomas uns mit seinem Unternehmen gar bis 2023 als Premiumpartner begleitet, ist in dieser Zeit ein großartiges Zeichen.“

„Die Augsburger Panther liegen mir sehr am Herzen. Ich hoffe, dass ich dem Club mit meinem Engagement durch diese für uns alle herausfordernde Zeit helfen kann. Schon heute kann ich es kaum erwarten, dass wir im vollen CFS mit 6.139 Eishockeyfans wieder einen Sieg unserer Panther bejubeln können“, so Thomas Jahn.

Thomas Jahn, Inhaber von Jahn & Partner, wirbt mit seinem Unternehmen bis mindestens Ende der Saison 2022-23 mit einem Bullykreis und einer Bande im CFS sowie im Panthermagazin 1878 INSIDE. Das Engagement wird nach der Rückkehr von Zuschauern in die Stadien wieder mit seiner „Almrauschloge“, Werbung am LED-Würfel, der Logointegration auf den Getränkebechern im CFS und diversen Verlosungen für Fans ergänzt. Wie schon in den vergangenen Spielzeiten beteiligt sich Jahn & Partner darüber hinaus auch in der Hauptrunde 2020-21 an der Trikotsponsoring-Aktion „Im Rampenlicht“ und ziert mit seiner J & P-Raute bei vier Heimspielen die Brust der Panthertrikots.

Jahn & Partners Hauptsponsoring im mittlerweile über 700 Mitglieder umfassenden Junior Pantherclub läuft gar bis ins Jahr 2025 weiter. Auch die aufwendigen Livestreams der Heimspiele der U20 des AEV zu Saisonbeginn wurden von Thomas Jahn finanziert.