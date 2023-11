Trickbetrüger in Friedberg unterwegs | 88-Jähriger wird um 500 Euro erleichtert

Am 03.11.2023, 13:55 Uhr wurde ein 88-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrugs. Der Rentner wurde am Marienplatz in Friedberg von dem männlichen Täter angesprochen und gebeten, einen Geldschein in Münzgeld zu wechseln. Während der 88-Jährige das Kleingeld zusammensuchte, entwendete der bislang unbekannte Täter unbemerkt 500,- Euro aus der Geldbörse des hilfsbereiten Geschädigten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen ca. 35-jährigen Mann mit südländischem Aussehen, kurze Haare, schlanke Figur. Dieser sprach nur gebrochen deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden.