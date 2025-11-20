Trickbetrug im Nürnberger Hauptbahnhof: Unbekannte täuschen Reisende mit gefälschter Banking-App

Am Montag, den 17. November, wurden mehrere Reisende im Nürnberger Hauptbahnhof Opfer eines raffinierten Betrugs. Zwei unbekannte Täter nutzten eine bekannte Masche, um das Geld ihrer ahnungslosen Opfer zu ergaunern. Eine 19-jährige Frau erstattete Anzeige bei der Bundespolizei, die nun weitere Betroffene sucht.

Betrugsmasche im Hauptbahnhof

Gegen 11:00 Uhr wurde die 19-jährige Deutsche in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann behauptete, sich in einer Notlage zu befinden, und bat um finanzielle Hilfe, die er angeblich sofort per Handy-Überweisung zurückzahlen wollte. Die Frau sah zu, wie der Täter scheinbar 1.000 Euro an sie überwies. Sie begleitete ihn zum Geldautomaten, hob das Geld ab und übergab es ihm. Später stellte sich heraus, dass die Überweisung gefälscht war.

Die Täter und ihre Vorgehensweise

Die Betrüger nutzen einen Trick, bei dem sie sich als Reisende in Not ausgeben, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Sie behaupten, ihre Geldbörse oder Kreditkarte verloren zu haben oder bestohlen worden zu sein. Bei den Ermittlungen wertete die Polizei Videomaterial aus und identifizierte zwei Männer, die mutmaßlich in den Betrug verwickelt sind. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf zwei weitere Opfer, die auf ähnliche Weise getäuscht wurden.

Polizei sucht weitere Opfer

Die Bundespolizei Nürnberg bittet die beiden Personen, die am 17. November zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Hauptbahnhof Nürnberg Opfer dieses Betruges geworden sind, sich zu melden. Betroffene können die Polizei unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de kontaktieren.