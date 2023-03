Trickbetrug in Aichach- Senior bekommt sechs wertlose Jacken gegen mehrere hundert Euro

Gestern, gegen 10:15 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter einen 81-jährigen Mann in der Essiggasse an und gab sich als angeblich guter Bekannter aus. Der Täter gab vor, dem Senior aus alter Verbundenheit mehrere mitgeführte Jacken schenken zu wollen.

Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Täter allerdings als Gegenleistung einen Tankvorschuss für sich. Dem Unbekannten gelang es durch geschickte Gesprächsführung den Geschädigten dazu zu bewegen mehrere hundert Euro bei einem nahegelegenen Bankautomaten am Stadtplatz abzuheben und diese zu übergeben. Anschließend händigte der Täter tatsächlich sechs wertlose Jacken an den Geschädigten aus und entfernte sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre, ca. 170 cm, schlanke Statur, kurze graumelierte Haare, sprach deutsch mit italienischem Akzent,

hatte auffällige Luftröhrennarbe unterhalb des Kehlkopfs

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

