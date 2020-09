Triple-Gewinner FC Bayern München und dem FC Schalke 04 eröffnen die Bundesliga-Saison

Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 18. September 2020, in die Saison 2020/2021. Das ZDF überträgt das Auftaktspiel zwischen Triple-Gewinner FC Bayern München und dem FC Schalke 04 live im Free-TV.



Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Allianz-Arena in München. Zum Anstoß um 20.30 Uhr übernimmt Reporterin Claudia Neumann. Für Interviews im Stadion stehen Boris Büchler und Gari Paubandt bereit.

Keine leichte Aufgabe für das Team von David Wagner, direkt zum Saisonauftakt beim Primus in München antreten zu müssen. Zumal die aktuellen Querelen um das abgesagte Pokalspiel gegen Schweinfurt die Schalker zusätzlich belasten. Die Bayern können nach ihren Topleistungen in der jüngsten Vergangenheit relativ entspannt in das Match gehen. Einige Fragezeichen gibt es höchstens bei der Aufstellung: Darf Leroy Sané gegen seinen früheren Klub ran, oder kommt Kingsley Coman zum Einsatz? Ist Jerome Boateng wieder fit nach seiner Verletzung, oder steht Niklas Süle in der Startelf von Trainer Hansi Flick?

Am Samstag, 19. September 2020, berichtet „das aktuelle sportstudio“ ab 23.30 Uhr über den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Unter anderem gibt es erste Free-TV-Bilder des Topspiels am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.