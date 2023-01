Jürgen Trittin (Grüne), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, geht davon aus, dass die Ukraine mit der Lieferung von Leopard-Panzern von westlichen Verbündeten rechnen kann. „Ich befürchte, dass es in der Ukraine eine Eskalation gibt und dass sie dafür Panzer brauchen, das ist unbestreitbar. Ich bin auch sicher, dass sie diese Panzer bekommen werden“, sagte Trittin am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

Trittin geht davon aus, dass der genaue Umfang der Lieferungen und von wem sie kämen, im „gemeinsamen Geleitzug der NATO“ entschieden werden müsse. Mit Blick auf die Lieferung von Leopard-Panzern aus Drittstaaten, beispielsweise aus Polen, fügte Trittin hinzu: „Sie werden Leoparden bekommen, wenn denn Polen sich überwindet, in Deutschland einen Antrag zu stellen.“

Foto: Jürgen Trittin, über dts Nachrichtenagentur