Trocknungsanlage brennt – Großeinsatz der Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim

Am späten Montagabend war in einem Trocknungsbetrieb im Asbach-Bäumenheimer Ortsteil Hamlar ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, ein Großaufgebot der Feuerwehren hatte mehrere Stunden mit der Bekämpfung des Feuers zu tun.

Am späten Montagabend mussten die Feuerwehren im Donau-Ries ausrücken. In einer Trocknungsanlage für Küchenkräuter in Hamlar war ein Brand ausgebrochen. Schnell stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Vor Ort mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass sich die Arbeiten schwierig gestalten.

Insgesamt waren rund 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hamlar, Asbach-Bäumenheim und Donauwörth über Stunden damit beschäftigt das sichtbare Feuer und anschließend Glutnester zu bekämpfen. Die Feuerwehrleute mussten hierfür die heiß gewordenen Bleche der Anlage abbauen und alle Kräuter aus der Trocknungsanlage räumen. Ein langwieriger Prozess.

Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs hatten sich zehn Mitarbeiter im Gebäude befunden, die sich unverletzt ins Freie begeben konnten. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wir berichten nach!