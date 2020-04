Trotz Ausgangsbeschränkung | Nordschwäbische Polizei muss mehrere private Zusammenkünfte auflösen

Im Zeitraum von Samstag, 18.04.2020, 06:00 Uhr bis Sonntag, 19.04.2020, 06:00 Uhr, waren im Bereich Nordschwaben etwa 200 Einsatzkräfte für Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung eingesetzt. Im Berichtszeitraum wurden rund 3.000 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert.

In ganz Nordschwaben mussten sich 75 Personen wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten (davon: 24 Stadt Augsburg, 12 Lkr. Augsburg, 10 Lkr. Aichach–Friedberg, 23 Lkr. Donau-Ries, 6 Lkr. Dillingen). Häufig mussten hierbei Zusammenkünfte von Bekannten, welche sind trotz verschiedener Hausstände in Gruppen trafen, aufgelöst werden.

Stadtgebiet Augsburg / Kriegshaber – Ein Treffen von sechs Bekannten musste am Samstagabend von Polizeibeamten in Kriegshaber aufgelöst werden. Die beiden Wohnungsinhaber hatten mehrere Bekannte zu sich nach Hause auf den Balkon eingeladen. Vier männliche Besucher (36 – 48 Jahre) wurden von den Beamten nach Hause geschickt. Keiner von Ihnen hatte einen gemeinsamen Hausstand. Für alle hat das Treffen nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zur Folge.

Lkr. Augsburg / Gersthofen – In einem Gersthofener Ortsteil verabredeten sich am Samstagabend acht Männer (43 – 60 Jahre, sowie ein 29-Jähriger) zu einem gemeinsamen Umtrunk auf einer Terrasse. Das Treffen der Männer aus verschiedenen Hausständen wurde durch eine Streifenbesatzung aufgelöst. Alle erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Lkr. Aichach-Friedberg / Merching – Aufgrund einer Beschwerde über eine Ruhestörung in der Nacht von Samstag auf Sonntag begab sich eine Streifenbesatzung zu einer Wohnung in Merching. Gegen 01:40 Uhr konnten in der betreffenden Wohnung schließlich drei junge Erwachsene (19 – 20 Jahre) angetroffen werden, welche sich verabredet hatten. Da zwei der jungen Männer jeweils einen anderen Wohnsitz hatten, wurden sie aufgefordert, nach Hause zu gehen. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz wurde aufgenommen.

Lkr. Donau-Ries / Nördlingen – Am 18.04.2020 gegen 20:00 Uhr wurde im Rahmen einer Überprüfung festgestellt, dass in einer Wohnung, in der sich mehrere Personen aufhielten, Betäubungsmittel konsumiert wurden. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden von diversen Betäubungsmitteln. Die fünf jungen Männer (21- 25 Jahre), welche zu Besuch bei einem 31-Jährigen waren, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Hause geschickt. Keiner von ihnen hatte einen gemeinsamen Hausstand. Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie dem Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Lkr. Dillingen / Lauingen – Beschwerden über ein laute Gruppe Jugendlicher im Zentrum von Lauingen gingen am Samstag gegen Mitternacht bei der Polizei ein. Am Albertusgymnasium konnten schließlich zwei Personen erkannt werden, welche sich beim Anblick der Beamten entfernten. Sie hinterließen an der Schule mehrere leere Getränkeflaschen sowie Verpackungsmüll.

Wenig später wurde einer der beiden Jugendlichen im Stadtgebiet erneut angetroffen. Der 18-Jährige wurde angewiesen, den hinterlassenen Unrat im Bereich des Pausenhofes zu beseitigen. Sein 19-jähriger Begleiter, welcher zwischenzeitlich ebenfalls ermittelt werden konnte, sollte ihm dabei helfen. Beide erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

