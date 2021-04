Trotz besserer Einstellung | Augsburger Panhter setzen Niederlagenserie bei der DEG fort

Die Augsburger Panther mussten sich auch in Düsseldorf geschlagen geben. Trotz einer deutlich besseren Einstellung als zuletzt unterlag man bei der DEG mit 3:5. Es war die vierte Niederlage in Serie.

Dass die Saison für die Augsburger Panther bereits an diesem Wochenende endet, stand faktisch schon vor dem Spiel in Düsseldorf fest. Die Playoff-Teilnahme hatte man spätestens in den drei vorausgegangenen Partien verspielt. Die Einstellung der Mannschaft hatte nicht gestimmt, die dadurch auch ihren Trainer im Regen stehen gelassen hatte. Das man sich nun mit Anstand aus der Saison verabschieden will, zeigte das Team in Düsseldorf.

Auch an diesem Abend waren die Rheinländer die bessere Mannschaft, doch der AEV hielt dagegen. Die DEG-Führung durch Nowak (13.) konnte Rogl noch im Startdrittel per Direktabnahme ausgleichen.

Panther stecken nicht auf

Auch als die Hausherren nach Toren von Fischbuch und Eder im Mitteldrittel etwas davonziehen konnten, steckten die Schwaben an diesem Abend nicht auf. Payerl konnte noch vor der zweiten Pause ein Überzahlspiel zum 2:3-Anschlusstreffer nützen.

Als Ebner gut zehn Minuten vor dem Ende den Vorsprung der Gelb-Roten wieder auf zwei Tore ausbauen konnte, schien die Entscheidung gefallen. die Panther aber zeigten sich weiter engagiert und mutig. Durch den Treffer von LeBlanc kam Augsburg nochmals heran, mit Punkten wurde es aber dennoch nichts. Der frühere Kaufbeurer Ebner sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Während die DEG nun auf die Playoff-Teilnahme hoffen kann, geht es für die Rot-grün-weißen nach der vierten Niederlage in Serie am Sonntag gegen Nord-Spitzenreiter Berlin um einen anständigen Saisonabschluss.