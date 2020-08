Trotz Corona | Augsburger Michaeli-Dult wird in veränderter Form stattfinden

Das ist eine gute Nachricht für die Augsburger und ihre Marktkaufleute. Die Michaeli-Dult wird es auch in diesem Jahr geben, in veränderter Dauer und Form.

In diesem Jahr müssen die Augsburger aufgrund der laufenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus auf die Frühjahrsdult und beide Plärrer-Volksfeste verzichten. Ob der Christkindlesmarkt stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Eine Traditionsveranstaltung wird es aber in jedem Fall geben. Die Stadt hat grünes Licht für die Durchführung der Michaeli-Dult im Oktober gegeben.

Besucherzahl ist reglementiert

Wie die Stadt Augsburg auf ihrer Internetseite bekanntgab wird das „längste Freiluftkaufhaus“ an seinem angestammten Platz zwischen Vogel- und Jakobertor stattfinden. Anders wie üblich werde man aber nicht zehn, sondern zwischen dem 05.10. bis 10.10.2020 nur fünf Tage flanieren können. Bei den Behörden gab es wohl Bedenken, dass die Wochenendtage und der Feiertag am 03.10. zuviele Besucher anlocken könnten. A pro po Besucher: Die Zahl derer, die den Markt gleichzeitig besuchen dürfen wurde auf 600 begrenzt. Wie zu hören war, soll dies an den Eingängen streng kontrolliert werden.

Weniger Beschicker sorgen für mehr Platz für die Besucher

Und auch die Anzahl der Beschicker wurde von 140 auf 89 reduziert um die Engstellen an der Oberen Jakobermauer zu entzerren und an der Vogelmauer die Abstände zwischen den Ständen zu vergrößern. Neue Bewerber hatten aus diesem Grund keine Chance einen Standplatz zu ergattern und auch viele auswärtige Beschicker werden dem Markt fernbleiben, für sie rechnet sich die verkürzte Zeit kaum. Für die Augsburger Platznutzer ist es neben der bisher schleppend verlaufenden Aktion „Sommer in der Stadt“ endlich wieder eine Möglichkeit ins Geschäft zu kommen.