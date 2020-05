Trotz Corona-Krise | Blumen zum Muttertag

Gute Nachrichten für „Last-Minute“-Blumenkäufer: Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration hat auch in diesem Jahr auf Anregung des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages e.V. (BIHK) für den Muttertag am Sonntag, den 10. Mai 2020, eine Ausnahmebewilligung für eine Verlängerung der zulässigen Öffnungszeiten von Blumengeschäften erlassen.

„In Bayern dürfen die Floristen und Verkaufsstellen, deren Anteil von Blumen am Gesamtumsatz mehr als die Hälfte beträgt, am Muttertag ihre Geschäfte bis zu vier Stunden und zwar in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr öffnen“, erklärt Franziska Behrenz von der IHK Schwaben. Der Grund: An diesem Tag ist ein großer Andrang auf die Blumengeschäfte zu erwarten als im Vergleich zu einem anderen Sonntag im Jahr.

Es gelten auch am Muttertag die Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter: Je 20 m2 darf sich ein Kunde im Geschäft befinden, der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden muss grundsätzlich eingehalten werden und das Personal sowie die Kunden ab dem siebten Lebensjahr müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.