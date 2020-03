Trotz Ministeriums-Empfehlung | Playoffderby ERCI vs. AEV wohl vor Fans

Die 1. Runde der DEL-Playoffs 2020 beschert den Augsburger Panthern ein Derby gegen den ERC Ingolstadt. Bereits am Mittwoch beginnt der Kampf ums Viertelfinale zwischen den bayerischen Kontrahenten in der Saturn Arena, ehe die „Best of 3-Serie“ dann am Freitag in der Fuggerstadt ihre Fortsetzung findet.

Spiel 1 | Mittwoch, 11. März 2020 um 19:30 Uhr | Ingolstadt – Augsburg

Spiel 2 | Freitag, 13. März 2020 um 19:30 Uhr | Augsburg – Ingolstadt

Spiel 3, falls nötig | Sonntag, 15. März 2020, 14 oder 17 Uhr | Ingolstadt – Augsburg

Der Karten-Verkaufsstart für das erste Playoff-Heimspiel im heimischen Curt-Frenzel-Stadion erfolgte bereits am vergangenen Dienstag. Alle bislang verfügbaren Tickets sind bereits wieder vergriffen.

Die persönlichen Reservierungen unserer Dauerkartenbesitzer werden bis 24 Stunden vor Spielbeginn aufrechterhalten. Diese können – wie aus den vergangenen Playoffs oder der Champions Hockey League bekannt – online oder direkt im 1878 SHOP gebucht werden.

Nicht gebuchte Reservierungen gehen am Donnerstag, 12. März um 19:30 Uhr in den freien Verkauf und können dann ausschließlich unter www.panthertickets.de gekauft werden.

Detaillierte Infos unter www.aev-panther.de/playofftickets.

Tickets für das Spiel in Ingolstadt

Die Vergabe aller Gästeblock-Tickets für unsere Auswärtsspiele in den Playoffs erfolgt über die Fanclubs der Augsburger Panther. Das bisherige Kontingent für Spiel 1 in der Saturn-Arena war bereits kurze Zeit nach Feststehen der Paarung vergriffen. Online verkauft der ERCI die Tickets für seine Heimspiele unterwww.eventimsports.de/ols/erc/.

Zuschauer zugelassen

Trotz der Empfehlung des Gesundheitsministeriums gehen wir nach Rücksprache mit der Deutschen Eishockey Liga davon aus, dass die Spiele der 1. Playoff-Runde vor Zuschauern stattfinden werden. Liga wie Clubs befinden sich in ständigem Austausch mit den jeweiligen Behörden vor Ort. Sollte es zu neuen Entwicklungen in diesem dynamischen Geschehen kommen, werden wir hierüber schnellstmöglich informieren.