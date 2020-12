Trotz Niederlage | Augsburger Panther mit gutem Saisonauftakt in München

Nach langem Warten ging es heute für die Augsburger Panther endlich in die Saison. Beim Meisterschaftsfavoriten München lieferte der AEV eine tolle Leistung und musste sich nur knapp geschlagen geben.

Für die Augsburger Panther ging es heute mit einem Auswärtsspiel in München endlich in die neue DEL-Saison. Beim stark ausgestatteten Meisterschaftsfavoriten hatte das junge AEV-Team gleich die Möglichkeit sich auszuzeichnen. Die frühe Führung des EHC durch Parkes konnte einer der jungen Neuzugänge den Ausgleich erzielen. Max Eisenmenger, der mit seinem Bruder Magnus von den Löwen Frankfurt an den Lech gewechselt war, schob Münchens Schlussmann Fießnger die Scheibe mit der Rückhand durch die Beine (7.). Die Gastgeber wer zu diesem Zeitpunkt zwar als das bessere Team, der AEV zeigte sich aber engagiert und einsatzfreudig. Da Redmond aber fünf Minuten vor der ersten Pause einen Konter treffen konnte, musste Augsburg mit einem Rückstand in die Kabine.

Spätestens nach dem Seitenwechsel agierten die Panther über Strecken ebenbürtig, sie lieferten dem Favoriten einen echten Kampf. Mehrfach hatte das Team von Trainer Tray Tuomie die Ausgleichschance, kam aber nicht zum 2:2. Etwas besser machte es der Vorrundenmeister der letzten Saison. Nachdem Roy einen Schuss der Münchner geblockt hatte, traf Seidenberg im Nachschuss (33.). Noch war hier das letzte Wort aber nicht gesprochen. Kurz vor der zweiten Sirene fälschte Holzmann einen Schuss von Hafenrichter zum Anschlusstreffer ab.

Dabei sollte es über die dritten zwanzig Minuten dann auch bleiben. Beide Mannschaften hatten noch mehrfach die Gelegenheit auf einen Treffer gehabt, brachten den Puck aber nicht mehr im Tor unter. Am Ende hatte Augsburg zwar ein gutes Spiel geboten, aber keine Punkte mitnehmen können. Am Dienstag können die Panther dies bereits ändern, dann erwartet man die Schwenninger Wild Wings im Curt-Frenzel-Stadion.