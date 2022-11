Eine gute Auswärtsleistung genügte den Augsburger Panthern heute nicht für einen Erfolg in München. Nach einem engagierten Spiel musste man sich dem hohen Favoriten mit 2:3 geschlagen geben.

Nach dem Sieg im Kellerduell am Freitag wartete die aktuell härteste Aufgabe auf die Augsburger Panther. Im Derby gegen München wartete niemand geringeres als der Tabellenführer auf den AEV. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle dabei schon früh gerecht. Nach 4,5 Minuten brachte Ortega die Scheibe im x-ten Nachschuss erstmals an Keller vorbei, der überraschend Endras im Tor ersetzt hatte. Nur wenige Minuten später hätte DeSousa bereits erhöhen können, er scheiterte aber am Pfosten. Augsburg musste dennoch mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Smith konnte die Scheibe unter Keller hindurch ins Ziel befördern (15.).

„Kämpfen bis zum Ende“, das Motto, welches heute auf den Trikots zu lesen war, nahm sich der AEV zu Herzen. In der 25. Spielminute konnte Payerl nach einem von LeBlanc und Barinka eingeleiteten Konter den Anschluss herstellen, wenig später klingelte es sogar ein zweites Mal im EHC-Gehäuse. Nur 47 Sekunden waren vergangen, ehe München erneut in Augsburgs Drittel patzte. Broadhurst nützte die Situation mit einem feinen Gegenstoß zum 2:2 (25.). Die Panther waren nun das bessere Team, drängten auf einen weiteren Treffer, scheiterten aber immer wieder am guten Allavena.

Als zu Beginn des letzten Drittels AEV-Torjäger Payerl auf die Strafbank musste, nützten die Gastgeber die Überzahlsitation. Eder brachte die Oberbayern wieder in Führung. Die Rot-grün-weißen drückten in der Folge, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. „Wir haben super gekämpft und hätten es heute verdient gehabt zu gewinnen“, so AEV-Verteidiger Henry Haase nach dem Spiel bei Magenta. Die Leistung stimmte heute aber, in dieser Art und Weise sollten bald wieder mehr Punkte gesammelt werden können. Am Freitag gibt es in Düsseldorf, am Sonntag zu Hause gegen Straubing (16:30 Uhr) die nächsten Gelegenheiten.