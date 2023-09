Trotz Unterzahl | Demirovic-Doppelpack sichert dem FC Augsburg gegen Mainz 05 den ersten Saisonsieg

Am fünften Spieltag landete der FC Augsburg den ersten Saisonsieg. Nach einem 0:1-Rückstand ebnete ein Demiorvic-Doppelpack den Weg. Auch eine halbe Stunde in Unterzahl brachte den FCA gegen schwache Mainzer nicht mehr von der Spur ab.

Schon früh in der Saison stand für den FC Augsburg einiges auf dem Spiel. Nach vier sieglosen Saisonspielen waren die Schwaben schon unter Druck, gerade Trainer Enrico Maaßen stand im Zentrum der öffentlichen Kritik. Gegen die ebenfalls enttäuschenden Mainzer stand ein erstes „Spiel der Wahrheit“ auf dem Plan, bei Augsburg setzte man dabei auf Erfahrung. Mit Iago und Gouweleeuw standen zwei Spieler frisch in der Startelf, die man in der letzten Transferperiode gerne abgegeben hätte.

„Demi-Doppelpack“ bringt Augsburg in Führung

Maaßen hatte vor der Partie die gesamte Mannschaft in die Pflicht genommen, zu leichte Gegentore müssen abgestellt werden. Ein frommer Wunsch, der sich schon nach fünf Minuten in Luft aufgelöst hatte. Aus einer bereinigten Situation heraus konnte Da Costa unbedrängt flanken, Ajorque köpfte ebenso unbehelligt zum 0:1 ein (6.). Das 13. Saisongegentor sind ein neuer Negativrekord für die Rot-grün-weißen, noch nie hatten sie nach dem fünften Spieltag bereits so viele Treffer kassiert. Nur wenig später hätten die Mainzer diesen Rekord nach einer weiteren Katastrophenaktion der gesamten FCA-Defensive sogar noch ausbauen können, der Videoassistent kassierte den Treffer allerdings aufgrund einer knappen Abseitsstellung.

Weil Demirovic das runde Leder noch in der Anfangsviertelstunde nach einem Patzer vom früheren Augsburger Kohr zum 500. Bundesligator des FC Augsburg über die Linie drücken konnte, beruhigte die Gemüter in der Arena wieder etwas. Nach den turbulenten Anfangsminuten flachte das Spiel deutlich ab. Beide Mannschaften lauerten nun primär auf die den Fehler der anderen, ein Leckerbissen war dieses Aufeinandertreffen, wie zu erwarten, nicht. Bis zum nächsten wirklichen Höhepunkt verging eine gute halbe Stunde. Nach einem weiten Einwurf des guten Mbabu verlängerte Pfeiffer per Kopf zu Demirovic, der den FCA kurz vor der Pause per Flugkopfball in Führung bringen konnte.

Trotz Unterzahl: Augsburg bringt das Ergebnis verdient über die Zeit

Aus der Kabine zurück waren die Augsburger das aktivere Team, versäumten aber nachzulegen. Über 27.000 Zuschauer mussten so miterleben, wie das Spiel weiter spannend blieb. Nachdem FCA-Youngstar Engels nach einem groben Foulspiel vom Feld geschickt worden war, konnten die Gäste eine halbe Stunde lang versuchen zumindest das Remis noch zu holen. Barreiro hätte nach einer wilden Faustabwehr von Augsburgs-Schlussmann das 2:2 erzielen müssen, Gouweleeuw kratzte den Ball aber gerade noch von der Torlinie (68.). Die Schwaben standen nun gut, von den 05ern kam in der Folge aber wenig Druck. Die Hausherren versuchten immer wieder durch den eingewechselten Michel für die Entscheidung zu sorgen, fallen wollte die Vorentscheidung aber nicht. Am Ende brachten die Zirbelnusskicker verdient über die Runden. Das Aufbäumen des FSV in der Nachspielzeit kam zu spät, auch wenn ein von xxx abgefälschter Ball das Ziel nur knapp verfehlte (90. +5).

Nach fast zwei Jahren konnte der FCA erstmals wieder nach einem 0:1-Rückstand gewinnen, mit dem ersten Saisonsieg am fünften Spieltag kam dies gerade zur richtigen Zeit. Das erste „Spiel der Wahrheit“ wurde gewonnen, in der kommenden Woche soll in Freiburg nachgelegt werden, bevor vor der Länderspielpause Darmstadt (7. Oktober/15:30 Uhr) in die Schwabenmetropole kommen wird.

FC Augsburg: Dahmen – Pfeiffer (72. Bauer), Gouweleeuw, Uduokhai – Mbabu, Engels, Rexhbecaj (89.Dorsch), Iago, Vargas (65. Michel), Demirovic (89. Beljo) – Tietz (65. Breithaupt)

1.FSV Mainz 05: Zentner – Bell (70. van den Berg), Kohr, Fernandes – Caci, Barreiro (80. Richter), Krauß (70. Gruda), da Costa (42. Barkok), Onisiwo (80. El Ghazi), Lee – Ajorque

Tore: 0:1 Ajorque (6.), 1:1 Demirovic (15.), 2:1 Demirovic (45.)

Gelbe Karten: Dorsch, Beljo. | Gruda, Zentner, Lee

Rote Karte: Engels (62.)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 27.310