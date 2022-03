Flüchtlinge, die am Mittwoch aus der Ukraine am Bahnhof Freilassing angekommen sind, wurden in Freilassing aus den Zügen geholt und mussten teils stundenlang auf die Weiterfahrt warten. Vereinzelt wurden Flüchtlinge auch in die ein Kilometer entfernte Inspektion der Bundespolizei gebracht. Sie berichten, dass sie die Nacht in einem unbeheizten Zelt auf dem Gelände verbringen mussten.