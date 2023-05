Trügerische Zuversicht? | Mit Union Berlin wartet die erste Hohe Hürde im Schlussspurt auf den FC Augsburg

Der Trainer des FC Augsburg ist immer positiv, die Mannschaft immer gut gelaunt, die Spiele immer ausverkauft und der Himmel endlich blau über der Arena. Wenn das mal nicht trügerisch ist?

„Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge gepunktet und in beiden Spielen wenig zugelassen, das ist die Basis“, strahlt FCA-Chefcoach Enrico Maaßen auch vor dem Spiel gegen Union Berlin Zuversicht aus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der schwäbische Erstligist seit sieben Spielen ohne Sieg ist. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang ist in dieser Zeit von acht auf nur noch drei Punkte zusammengeschmolzen. Trotz der positiven Herangehensweise sollten die Alarmglocken im Haunstetter Lechfeld wieder schrill läuten.

Hohe Hürden – Auftakt in eine harte Schlussphase

Nicht nur die Sieglos-Serie an sich, sondern auch die Art und Weise, wie diese zustande gekommen ist, macht nachdenklich. Kein anderes Team in der Liga konnte in dieser Saison so oft eine eigene Führung nicht in Siege (Anmerkung: neunmal) verwandeln. Zahlreiche individuelle Fehler und immer wieder auch der fehlende Mut auf das zweite oder dritte Tor zu spielen verhinderten zudem ein besseres Saisonergebnis. Wenn Augsburg sich nach den vier noch anstehenden Spielen nicht in der Abstiegsregion wiederfinden möchte, muss dies besser werden und nun Sieg her. Die zu überspringenden Hürden sind dabei hoch. Bevor es nach Bochum, gegen Dortmund und in Mönchengladbach geht, gilt es heute in der erneut ausverkauften WWK Arena gegen den Champions League-Anwärter Union Berlin zu bestehen. Die erste von vier haushohen Aufgaben für Maaßen und seine Truppe: „Wir spielen nicht gegen Laufkundschaft“, warnt deshalb auch der Trainer, trotz aller Zuversicht.

Union: Ein verdienter Champions League-Anwärter

In der Tat, die Köpenicker haben sich im Vergleich zur bereits starken Vorsaison (5. Platz) weiter gesteigert. Die bis dato sicherste Abwehr der Liga (erst 31 Gegentreffer) und ein hocheffizienter Angriff haben Union zu Recht in die Spitzengruppe der Liga zementiert. Der erneute Einzug in die Europa League scheint nur noch Formsache zu sein, sogar ein Platz in der Champions League ist zum Greifen nahe. Von solchen Kreisen kann man in der Fuggerstadt nur noch träumen und doch besteht trotz aller Verletzungssorgen (siehe eigener Beitrag) gegen Berlin Hoffnung. Seit fünf Bundesliga-Spielen ist der FCA gegen die Eisernen ungeschlagen. Das Team von Urs Fischer steckt zudem in einem Ergebnisloch. Aus den letzten fünf Partien holten die Berliner nur einen Sieg (1:0 in Gladbach).

Mit einer disziplinierten und geschlossenen Leistung kann heute an die so dringend benötigten Zähler gedacht werden. Augsburg muss dafür heute durchgängig ein ordentliches Aufbauspiel zeigen, die zahlreichen Fehler abstellen und weiter defensiv geschlossen agieren.

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Engels, Rexhbecaj – Maier, Vargas – Beljo, Demirovic