Samstag, Januar 3, 2026
-0.1 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump bestätigt US-Angriff auf Venezuela – Maduro festgenommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat den Angriff der USA auf die venezolanische Hauptstadt Caracas in der Nacht auf Samstag bestätigt.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen Großangriff gegen Venezuela und seinen Präsidenten Nicolás Maduro durchgeführt”, teilte Trump mit. Maduro und seine Frau seien festgenommen und außer Landes gebracht worden, sagte der US-Präsident weiter. Die Attacke sei in Zusammenarbeit mit US-Strafverfolgungsbehörden erfolgt.

Caracas war gegen 2 Uhr nachts (7 Uhr deutscher Zeit) von schweren Explosionen erschüttert worden. Die venezolanische Regierung sprach von einem “schweren militärischen Angriff” und rief den Notstand aus. Seit Monaten greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote vermeintlicher Drogenschmuggler im Ostpazifik und in der Karibik an. Dabei wurden bislang über 100 Menschen getötet.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

