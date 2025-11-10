Newsletter
Montag, November 10, 2025
11.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Trump droht Fluglotsen mit Gehaltskürzungen – und lockt mit Bonus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump droht Fluglotsen mit Gehaltskürzungen – und lockt gleichzeitig mit einer fünfstelligen Bonuszahlung.

Trump Droht Fluglotsen Mit Gehaltskürzungen - Und Lockt Mit Bonus
Flugzeuge am Flughafen Newark bei New York, via dts Nachrichtenagentur

“Alle Fluglotsen müssen SOFORT wieder an die Arbeit gehen”, schrieb Trump am Montag auf seiner eigenen Plattform “Truth Social”. “Wer das nicht tut, wird mit erheblichen Gehaltskürzungen rechnen müssen”, so der US-Präsident weiter.

Andererseits werde er für diejenigen Fluglotsen, die während des Shutdowns komplett durchgearbeitet haben, einen Bonus von 10.000 US-Dollar pro Person “für herausragende Verdienste um unser Land empfehlen”. Und weiter: “Mit denen, die sich nur beschwert und Urlaub genommen haben, obwohl jeder wusste, dass sie in Kürze vollständig bezahlt werden würden, bin ich NICHT ZUFRIEDEN”. Diese Fluglotsen sollten seiner Ansicht nach einen negativen Eintrag in ihre Akte bekommen.

“Wenn Sie in naher Zukunft aus dem Dienst ausscheiden möchten, zögern Sie bitte nicht, dies ohne jegliche Zahlung oder Abfindung zu tun.” Die entsprechenden Personen würden “schnell durch wahre Patrioten ersetzt, die mit der brandneuen, hochmodernen Ausrüstung, der besten der Welt, die wir gerade bestellen, besser umgehen werden”.

Weil es im laufenden Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten über Wochen zu keiner Einigung gekommen war, konnten viele Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Zahlreiche Fluglotsen nahmen sich daraufhin während des sogenannten “Government Shutdown” frei oder meldeten sich krank, es kam zu zahlreichen Flugausfällen. Mittlerweile ist eine Einigung im Senat und ein Ende des Regierungsstillstandes in Aussicht.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
FC Augsburg

Trotz engagierter Leistung in Stuttgart – FC Augsburg kassiert vierte Niederlage in Serie

0
Der FC Augsburg zeigte sich im Schwabenderby bemüht, die eigenen Negativserien zu beenden – am Ende sollte es nicht reichen. Der FCA verlor beim VfB Stuttgart mit 2:3. Es war die vierte Pflichtspielpleite in Folge.

Neueste Artikel