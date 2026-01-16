Newsletter
Trump droht Gegnern von Grönland-Annexion mit Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat Ländern, die sich gegen seine Annexionspläne für Grönland stellen, mit zusätzlichen Zöllen gedroht.

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich werde möglicherweise Zölle gegen Länder verhängen, wenn sie bei Grönland nicht folgen”, sagte er am Freitag im Weißen Haus. “Denn wir brauchen Grönland, weil wir Grönland für die nationale Sicherheit brauchen. Also werde ich das möglicherweise tun.”

Grönland, das Kernland Dänemark und die Färöer sind autonome Bestandteile des Königreichs Dänemark. Dennoch erhebt US-Präsident Donald Trump Anspruch auf die Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer.

Die USA, Dänemark, Deutschland und 29 weitere Staaten sind Teil des Verteidigungsbündnisses Nato – und damit dazu verpflichtet, Beistand zu leisten, wenn ein Mitgliedsstaat militärisch angegriffen wird. Deutschland und andere Staaten haben in dieser Woche auf Einladung Dänemarks Erkundungsmissionen nach Grönland geschickt, die dort eine Stationierung von mehr Soldaten vorbereiten sollen. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll der Zeitpunkt dieser Mission rein zufällig sein.

