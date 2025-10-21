Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump droht mit Militäreinsatz im Gazastreifen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat ein militärisches Vorgehen im Gazastreifen angedroht. “Zahlreiche unserer nun großen Verbündeten im Nahen Osten und in den umliegenden Gebieten haben mir ausdrücklich, nachdrücklich und mit großem Enthusiasmus mitgeteilt, dass sie die Gelegenheit begrüßen würden, auf meine Bitte hin mit einer schweren Truppe nach Gaza zu gehen und `unsere Hamas zurechtzurücken`, wenn die Hamas sich weiterhin schlecht verhält und gegen ihre Vereinbarung mit uns verstößt”, schrieb der US-Präsident am Dienstag auf seiner persönlichen Plattform.

Trump Droht Mit Militäreinsatz Im GazastreifenGrenze zum Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es bestehe noch Hoffnung, dass die Hamas das Richtige tun werde. “Wenn sie es nicht tun, wird das Ende der Hamas schnell, wütend und brutal sein”, so Trump.

US-Vizepräsident JD Vance war am Dienstagmittag zu einem Besuch in Israel angekommen. Er soll dort Israels Premierminister Benjamin Netanjahu treffen und das gemeinsame Hauptquartier der israelischen und der US-Streitkräfte besuchen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel