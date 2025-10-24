Newsletter
Trump erklärt Handelsverhandlungen mit Kanada für beendet

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, “alle Handelsverhandlungen” mit Kanada zu beenden.

Trump Erklärt Handelsverhandlungen Mit Kanada Für Beendet
Kanadische Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Grund dafür seien jüngste Fernsehwerbungen aus Kanada, die gegen US-Zölle protestierten und die Trump als “ungeheuerliches Verhalten” bezeichnete, das darauf abziele, US-Gerichtsentscheidungen zu beeinflussen.

Die Ronald Reagan Foundation hat laut Trump bekanntgegeben, dass Kanada eine gefälschte Werbung verwendet habe, in der Ronald Reagan negativ über Zölle spreche. Diese Werbung sei für 75.000 Dollar produziert worden, um die Entscheidungen des US Supreme Court und anderer Gerichte zu beeinflussen, so Trump weiter. Er behauptete, dass Zölle sehr wichtig für die nationale Sicherheit und Wirtschaft der USA seien.

Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte zuvor erklärt, er strebe an, die Exporte seines Landes in Länder außerhalb der USA zu verdoppeln, um der Bedrohung durch Trumps Zölle zu begegnen. Die Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute erklärte, die von der Regierung Ontarios erstellte Werbung stelle die “Präsidenten-Radioansprache an die Nation über freien und fairen Handel” vom 25. April 1987 falsch dar und Ontario habe keine Erlaubnis erhalten, die Äußerungen zu verwenden oder zu bearbeiten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

