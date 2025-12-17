Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
Trump ordnet Blockade “sanktionierter Öltanker” in Venezuela an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade gegen “sanktionierte” Öltanker angekündigt.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Venezuela ist vollständig von der größten Armada umzingelt, die jemals in der Geschichte Südamerikas zusammengestellt wurde”, schrieb er bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Sie werde nur noch größer werden, bis all das Öl, Land und andere Vermögenswerte, die zuvor “gestohlen” worden seien, an die Vereinigten Staaten von Amerika zurückgeben würden.

Das “illegitime Maduro-Regime” finanziere sich, den Drogenterrorismus, den Menschenhandel, Mord und Entführungen mit Öl aus diesen “gestohlenen Ölfeldern”, so Trump weiter. Das Regime sei deshalb als “ausländische terroristische Organisation” eingestuft worden. Daher ordne er eine “vollständige und umfassende Blockade aller sanktionierten Öltanker an, die nach Venezuela ein- und auslaufen”.

Das US-Militär hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik angegriffen. Zuletzt war zudem bereits ein Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt worden. Kritiker werten das Vorgehen der USA als völkerrechtswidrig.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel