Trump sagt Großangriff auf den Iran vorerst ab
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Trump sagt Großangriff auf den Iran vorerst ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump ist bereit zu einem Waffenstillstand mit dem Iran – und hat den angedrohten Großangriff offenbar vorerst abgesagt.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik der „vollständigen, sofortigen und sicheren Öffnung der Straße von Hormus“ zustimme, sei er bereit, die Bombardierungen und Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen, schrieb Trump am Dienstagabend (US-Ostküstenzeit) auf seiner Plattform „Truth Social“. „Dies wird ein beidseitiger Waffenstillstand sein“, so der US-Präsident.

Vermittelt hat die Waffenruhe offenbar Pakistan. Es habe Gespräche mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif und Asim Munir, dem Chef des Armeestabs von Pakistan gegeben, schrieb Trump. Diese hätten ihn gebeten, „die heute Abend geplante Zerstörungskraft gegen den Iran zurückzuhalten“.

Im Übrigen seien „alle militärischen Ziele bereits erreicht und übertroffen“, so der US-Präsident. Bei den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zum langfristigen Frieden mit dem Iran und zum Frieden im Nahen Osten sei man weit fortgeschritten. „Wir haben einen Zehn-Punkte-Vorschlag vom Iran erhalten und sind überzeugt, dass er eine tragfähige Verhandlungsgrundlage bietet“, so Trump.

Fast alle Streitpunkte der Vergangenheit zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran seien bereits beigelegt, die zweiwöchige Frist ermögliche nun „die Finalisierung und Umsetzung des Abkommens“. Er agiere hier nicht nur als US-Präsident, sondern „zugleich als Vertreter der Länder des Nahen Ostens“, so Trump. Das „langjährige Problem“ stehe nun „kurz vor einer Lösung“.

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