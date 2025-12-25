Newsletter
Donnerstag, Dezember 25, 2025
London
Politik & Wirtschaft
Trump schickt Weihnachtsgrüße auch an “radikale Linke”

US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer für seine Verhältnisse stilechten Weihnachtsbotschaft an die Bevölkerung gewandt. “Frohe Weihnachten an alle, auch an den radikalen linken Abschaum, der alles daran setzt, unser Land zu zerstören, aber kläglich scheitert”, schrieb Trump am Vorweihnachtsabend über seine Plattform “Truth Social”.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darauf folgte eine Aufzählung seiner vermeintlichen Erfolge: “Wir haben keine offenen Grenzen mehr, keine Männer im Frauensport, kein Transgender für alle und keine schwache Strafverfolgung. Was wir stattdessen haben, ist ein Rekord-Aktienmarkt und Rekord-Rentenpläne, die niedrigsten Kriminalitätsraten seit Jahrzehnten, keine Inflation und gestern ein BIP von 4,3 Prozent – zwei Punkte besser als erwartet.”

Die von ihm verhängten Zölle hätten den USA bereits “Billionen von Dollar an Wachstum und Wohlstand beschert und die stärkste nationale Sicherheit”, die das Land jemals gehabt habe. “Wir werden wieder respektiert, vielleicht wie nie zuvor”, schließt Trump seinen Weihnachtsgruß.

