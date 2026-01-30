type here...
Trump schlägt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

US-Präsident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit.

Baustelle am Sitz der Federal Reserve, via dts Nachrichtenagentur

Warsh, der zuletzt als Gastdozent an der Eliteuniversität Stanford tätig war, soll Fed-Chef Jerome Powell nachfolgen, dessen Amtszeit im Mai endet. Trump hatte Powell seit Beginn seiner zweiten Amtszeit vor knapp einem Jahr wiederholt attackiert und vergeblich zu Zinssenkungen gedrängt.

Warsh, der bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank saß, hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des US-Präsidenten nach Zinssenkungen gestellt. Trump lieferte sich eine Art Privatfehde mit Powell, den er als unfähig bezeichnete. Der Senat muss der Personalie noch zustimmen, was jedoch noch nicht als sicher gilt.

