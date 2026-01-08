Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Trump-Sohn verteidigt Grönland-Drohungen seines Vaters

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eric Trump hat die Annexionsdrohungen der US-Regierung gegen die zu Dänemark gehörende Insel Grönland verteidigt. Die Insel im Nordatlantik habe “viel mit der Souveränität der USA und mit der Sicherheit und Stabilität der gesamten westlichen Welt einschließlich Europas zu tun”, sagte der Sohn von US-Präsident Donald Trump dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe).

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf die Frage, ob eine militärische Intervention der USA am wahrscheinlichsten sei, antwortete er: “In der Arktis gibt es viele aggressive Aktionen. Wir sollten dort besser präsent sein.” Die USA betreiben bereits jetzt in Grönland den Stützpunkt Pituffik Space Base. Er dient insbesondere zur Überwachung von Raketenstarts und Weltraumaktivitäten.

Am Bild von US-Präsident Trump als Friedensstifter hielt der Unternehmer trotz des Angriffs auf Venezuela fest. “Mein Vater ist der größte Kriegsgegner. Er fand den Irakkrieg schrecklich, er fand den Afghanistankrieg schrecklich. Niemand will diese langwierigen Kriege”, sagte Trump. Gleichzeitig sei der US-Präsident aber zum Handeln bereit. “Er tut genau das, was er sagt. Und übrigens sagt er den Leuten immer im Voraus, was er tun wird”, so Trump mit Blick auf den Iran und Venezuela.

Eine eigene politische Karriere schließt der 42-Jährige indes nicht aus. “Ich glaube, ich könnte etwas bewegen in der Politik, wenn ich mich jemals dazu entschließen würde”, sagte Trump. Allerdings sei er nicht sicher, ob dies “im Moment das Richtige” sei.

Die Republikanische Partei sehe er gut aufgestellt. “Es gibt 30 Leute, die es könnten, und das auch noch bemerkenswert gut”, sagte der Präsidentensohn mit Blick auf die nächste Generation der MAGA-Bewegung. “J.D. Vance ist ein toller Kerl. Ich finde Marco Rubio unglaublich talentiert”, so Trump.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Polizei & Co

Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt

0
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...

Neueste Artikel